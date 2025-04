L'operació sortida de Setmana Santa, en directe: es formen les primeres retencions

Ha començat l'operació sortida de Setmana Santa. Més de mig milió de vehicles han de sortir de Barcelona per carretera entre dijous i divendres. Es preveu que la gran majoria ho facin el dijous al migdia.

El dijous al matí, les cues han començat arreu de Catalunya des de primera hora. A les 10.30 hi havia retencions a diversos punts de l'AP-7: A Granollers -deu quilòmetres-, i Sant Sadurní d'Anoia, direcció Girona, i a Castellbisbal, Sant Cugat i Castellví de Rosanes, direcció Tarragona. A l'Ampolla hi ha un carril tallat per un accident.

A la C-17, un accident entre un camió i un turisme a la Garriga cap a Vic talla un carril i provoca lentitud.

Organització de l'operació

El Servei Català de Trànsit preveu que durant l'operació sortida surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 560.000 vehicles, 390.000 dels quals es desplaçaran aquest dijous i 170.000 divendres al matí. L'operació sortida s'iniciarà dijous a les 08.00 hores i s'allargarà fins divendres a les 15.00.

Trànsit ha habilitat per aquest dijous dos carrils addicionals a l'AP-7, als trams entre Montornès del Vallès i Sils, i entre Martorell i Banyeres del Penedès. Els Mossos d'Esquadra desplegaran 1670 efectius.

L'hora punta de sortides, segons ha explicat Ramon Lamiel director de Trànsit, es calcula dijous cap a les 13.00, i per això els carrils addicionals a l'AP-7 estaran habilitats a partir de les 11.00 o 12.00.