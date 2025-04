Objectiu zero morts: totes les mesures a les carreteres per Setmana Santa

El Servei Català de Trànsit habilitarà aquest dijous dos carrils addicionals a l'AP-7 per l'operació sortida de Setmana Santa, en els trams entre Montornès del Vallès i Sils i entre Martorell i Banyeres del Penedès. Així ho ha explicat aquest dimecres el director de l'ens, Ramon Lamiel, que ha detallat que en els trams on es desplegaran carrils addicionals la velocitat màxima de circulació serà de 100 km/h en ambdós sentits i per als camions, que hauran de circular per la dreta, el límit serà de 80 km/h.

Trànsit preveu que en l'operació sortida surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 560.000 vehicles, dels quals 390.000 es desplaçaran dijous i 170.000 el matí de divendres. L'operació sortida s'estima que sigui des de les 8 hores de dijous a les 15 hores de divendres. L'hora punta de sortides, segons ha explicat Lamiel, es calcula que sigui dijous a les 13 hores, per la qual cosa els carrils addicionals a l'AP-7 estaran habilitats a partir de les 11 o 12 hores. L'estratègia dels carrils addicionals es repeteix aquest any perquè, ha remarcat Lamiel, l'anterior va funcionar "prou bé".

A banda dels carrils addicionals a l'AP-7, Trànsit també instal·larà nous transfers basculants a l'AP-7 entre Sant Celoni i Llinars del Vallès i un altre a l'AP-7 sud a Vilafranca per tal d'obrir o tancar els carrils segons les congestions que es vagin produint. Així mateix, en el tram de la B-23/AP-7 de Barcelona a Martorell la velocitat màxima permesa dijous i divendres al matí serà de 80 km/h. A més, tant dijous a la tarda com divendres al matí hi haurà restricció de vehicles pesants.

Trànsit preveu que la mobilitat quedi repartida entre destinacions de muntanya i platja i que l'AP-7 sigui la via que concentri més mobilitat i desplaçaments. Tanmateix, també es poden registrar retencions durant aquests dies a altres carreteres com l'A-2, l'A-7 o la C-32, entre d'altres. Per evitar afectar la fluïdesa del trànsit, aquests dies també s'aturaran treballs que estan en marxa a la C-16 a Terrassa, C-17 a Lliçà de Vall, C-25 a Sant Sadurní d'Osormort i C-35 a Sant Celoni, entre d'altres.

Tres carrils addicionals per a l'operació retorn

Per a l'operació retorn, que tindrà lloc des de les 12 hores de diumenge fins a les 24 hores de dilluns, Trànsit estima que retornaran a Barcelona i la seva àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Les franges de retorn en què s'espera més retencions seran el diumenge de 16:30 hores a 22:30 hores i dilluns d'11:30 hores a 22:30 hores.

En el cas del retorn, Trànsit instal·larà tres carrils addicionals de retorn a Barcelona a l'AP-7 i la C-32 nord. Concretament, seran a l'AP-7 sud/B-23 entre Vilafranca i Molins de Rei, a l'AP-7 nord entre Sant Celoni, Llinars del Vallès i Montornès i a la C-32 nord/B-20 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat. Com en el cas dels carrils addicionals de l'operació sortida, en aquests trams la velocitat màxima serà de 100 km/h en ambdós sentits i de 80 km/h per als camions, que hauran de circular per la dreta. Tant diumenge a la tarda com dilluns durant tot el dia també hi haurà restricció de vehicles pesants.

Objectiu de zero morts

Lamiel ha remarcat que l'objectiu del dispositiu és que hi hagi zero morts, com ja va passar l'any passat, i ha fet una crida a la "conducció responsable". En aquest sentit, el director de Trànsit ha apuntat que cal fer una "especial atenció" als col·lectius vulnerables, especialment motoristes i ciclistes, perquè es preveu molta mobilitat en carreteres secundàries, on es comparteix la via amb aquests col·lectius. Per fer seguiment del dispositiu i actualitzar la informació sobre el trànsit, hi haurà tres mitjans aeris que efectuaran vols diaris. També es controlarà la seguretat viària amb la col·locació de radars en línia en punts conflictius.

Més de 1.600 efectius de Mossos

La comissària Mònica Luis, cap de la Comissaria General de Mobilitat, ha detallat que el cos desplegarà 1.670 efectius i farà 1.228 controls entre dijous i dilluns. El dispositiu dels Mossos d'Esquadra estarà en marxa entre dijous a les 8 hores i la nit de dilluns i es vigilaran tant vies principals com secundàries.

Segons ha explicat la comissària, es posarà el focus en la velocitat, les distraccions, la conducció sota efectes de l'alcohol o drogues i els dispositius de seguretat passiva. Dels més de 1.200 controls que es faran, la majoria seran d'alcoholèmia i drogues (397), seguits de controls de distraccions (229), de velocitat (197), de seguretat passiva (164), de PREMOT (145) i de transports (96).