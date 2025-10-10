Per què estan «cremats» els empresaris?: el test de la Fundació Pimec per identificar el «burnout»

La càrrega de feina "molt elevada" i la "barreja" entre vida personal i professional són els principals motius que provoquen "burnout" entre els empresaris. Així ho ha exposat aquest divendres la Fundació Pimec, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental. La patronal de les petites i mitjanes empreses ha creat un test perquè els propietaris dels negocis puguin mesurar si estan cremats i proposa mesures per revertir-ho.
Entre els símptomes, els autors han mencionat l'esgotament, la irritabilitat, els trastorns del son o l'estrès. Alhora, han indicat que tot plegat afecta la salut i la presa de decisions. "Si el teu benestar emocional falla, el negoci també pot fallar", han alertat els responsables del test, que han remarcat que els empresaris "difícilment" poden desconnectar. Segons han explicat, l'impacte del "burnout" "s'ha intensificat" després de la pandèmia.
El president de la Fundació Pimec, Josep González, ha distingit el "burnout" que poden patir els treballadors del que afecta els empresaris i ha remarcat la "responsabilitat" que tenen els propietaris de negocis. També ha ressaltat les pimes i la "soledat" que afronten aquestes. "D'un empresari en depèn una empresa, els llocs de treball i les relacions familiars", ha afirmat.
En la mateixa línia s'ha expressat el director d'Atenció Psicològica i Formació de la Fundació Salut i Persona, Javier Savin. "L'empresari difícilment pot agafar i dir: surto i me n'oblido", ha dit. "Ni surt perquè l'empresa va amb ell ni és capaç d'oblidar-se", ha afegit.
Segons MGC Mútua, entre 2019 i 2024 s'han incrementat un 52% el nombre de persones ateses per motius psicològics i el nombre de sessions per persona ha augmentat un 23% de mitjana. La companyia ha assegurat que aquestes dades són "raonablement extrapolables" al col·lectiu d'empresaris.
La Fundació Pimec ha desenvolupat el test, que no està validat científicament, en col·laboració amb l'Hospital del Mar-Institut de Recerca, MGC Mútua i la Fundació Salut i Persona. Segons han explicat, es desconeixen els nivells de "burnout" entre l'empresariat i aquesta mena d'eines també pretenen revertir-ho.