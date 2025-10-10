Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 11 i 12 d'octubre

El cap de setmana ja és a tocar. Les propostes culturals i lúdiques de tardor continuen a sobre la taula. Des de certàmens de música, estrenes als cinemes, fins a fires de bolets. Des de Nació us hem preparat un llistat de propostes perquè no tingueu excusa i us animeu a apropar-vos fins a algun racó de Catalunya. Aquí us deixem diverses opcions per a aquest dissabte i diumenge, per a tots els gustos i les edats.
ArtsLibris 2025
Arriba la 16a edició d’ArtsLibris Barcelona, que se celebrarà del 10 al 12 d’octubre al MACBA, comptarà amb un centenar d’editors i una completa programació de xerrades, presentacions i tallers al voltant de publicacions d’artista, la bibliofília contemporània i el fotollibre. El certamen comença aquest divendres i l'entrada és gratuïta durant tot el cap de setmana.
Festival Internacional de Jazz
Comença la 57a edició del Festival Internacional de Jazz de Barcelona. Des d'aquest divendres, 10 d'octubre, fins al març de 2026, la capital catalana acollirà grans noms internacionals, veus emergents i projectes especiasl que reivindiquen la història i la diversitat del Jazz. El programa consta de 48 concerts repartits en deu sales de Barcelona.
Oktoberfest
La festa de la cervesa alemanya ja està establerta a la Fira de Barcelona, a Montjuïc. L'Oktoberfest va donar el tret de sortida el passat 2 d'octubre i es podrà visitar fins al diumenge 19. Aquest festival ofereix cervesa alemanya i menjar típic de la gastronomia bavaresa, com el braó de porc, pollastre rostit amb patates, salsitxes, brètzels i altres plats típics. L'accés és gratuït excepte les tardes dels divendres i dissabtes, quan l'entrada té un cost de cinc euros.
Festival d'il·lusionisme Vila Màgica
El barri de Gràcia s'omple aquest cap de setmana de funcions familiars, espectacles còmics, màgia de prop, pallassos i concursos. El festival d’il·lusionisme Vila Màgica ha començat aquest dijous i s'allargarà fins al pròxim dilluns, 13 d'octubre. Diferents espais del barri acolliran activitats com ara un concurs de màgia, una gala familiar còmica i diversos tallers de màgia.
Amb nens i nenes
Els plans per fer amb nens i nenes aquest cap de setmana són ben diversos. Des d'estrenes de pel·lícules als cinemes catalans, la festa modernista a Reus fins a fires de pomes i torró. Tots els plans per a aquest cap de setmana aquí. La tardor també és sinònim de tornar a omplir els teatres, que estrenen nova cartellera per aquesta època. Consulta aquí el llistat de teatres ideals per anar en família.
Cultura i festa al Berguedà
La tardor més cultural i lúdica esclata al Berguedà. En coincidència amb el Dia Mundial de la Salut Mental, s'han previst accions per conscienciar i desestigmatitzar. També s'aprofita per desplegar diferents fires i festes arreu de la comarca, algunes que s'estrenen a la temporada com les Festes de la Baronia de Pinós, i d'altres de ben arrelades a l'octubre com la Festa Major de Cercs, la Fireta Tocats pels Bolets o la Fira del Tastet i del Bolet. L'agenda completa del Berguedà aquí.
Propostes a Osona i el Lluçanès
Un any més, arriba la Festa del Bolet de Seva, que aquest diumenge comptarà amb parades de productes, concursos, activitats per a tots els públics, tastets i exposicions. A Vic, arriba el Festival Protesta, que enguany arriba amb 35 pel·lícules, i el FLIC, amb el propòsit de fomentar la lectura i l'hàbit lector. I, en diferents espais de les comarques d'Osona i el Lluçanès, hi haurà prop de 500 activitats gratuïtes per les Jornades Europees de Patrimoni. Més plans a la demarcació.
Festival Internacional de Fotografia a Rubí
Durant tot el mes d'octubre, el Festival Internacional de Fotografia La Nuu s'instal·la a Rubí amb una programació d’exposicions i activitats dedicada a la fotografia d’autor. En aquesta nova edició, la ciutat rebrà algunes de les veus més rellevants del panorama fotogràfic contemporani. Tots els detalls aquí.