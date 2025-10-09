Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 10, 11 i 12 d'octubre

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 10, 11 i 12 d'octubre a les nostres comarques.
Vic: Festival Protesta
Del 2 al 13 d'octubre se celebra a Vic el Festival Protesta, que enguany arriba amb 35 pel·lícules -20 llargmetratges i 15 curtmetratges- de cinema social. Els films aniran acompanyats d'actuacions musicals, espectacles, poesia o xerrades. També s'han programat propostes com taules rodones, un pòdcast, un bingo musical o un taller d'humor gràfic.
- Què? Festival Protesta
- Quan? Del 2 al 13 d'octubre
- On? Vic
- Més informació
Osona/Lluçanès: Jornades Europees de Patrimoni
Els dies 10, 11 i 12 d'octubre se celebra a Catalunya una nova edició de les Jornades Europees de Patrimoni amb prop de 500 activitats gratuïtes. En el cas d'Osona, hi participen diversos espais, com les Adoberies de Vic, el Camp de les Lloses de Tona, el monestir de Sant Pere de Casserres, el Jaciment Arqueològic de l'Esquerda o la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles.
- Què? Jornades Europees de Patrimoni
- Quan? 10, 11 i 12 d'octubre
- On? Osona/Lluçanès
- Més informació
Vic: FLIC Festival
El FLIC festival torna aquest octubre a Vic per celebrar la 15a edició en el seu propòsit de fomentar el gust per la lectura i l'hàbit lector. L'activitat central, aquest dissabte 11 d'octubre, és una jornada a la Biblioteca Pilarin Bayés de Vic adreçada a famílies amb infants a partir de set anys, que oferirà diferents propostes al voltant de la diversió, la creativitat, l'art i la literatura.
Tavèrnoles: IV Raid Tavèrnoles
Aquest dissabte 11 d'octubre té lloc una nova edició del Raid de Tavèrnoles, una cursa de resistència on cavalls i genets corren una cursa amb diverses distàncies, dividida en fases de 20 quilòmetres.
- Què? IV Raif Tavèrnoles
- Quan? 11 d'octubre
- On? Tavèrnoles
- Més informació
Oristà: 26a Caminada d'Oristà
Aquest diumenge 12 d'octubre arriba una de les cites més esperades al Lluçanès, la Caminada d'Oristà, que enguany arriba a la 26a edició.
Vic: Visita guiada dels diumenges
La ciutat de Vic reprèn les visites guiades dels diumenges. Aquest mes d'octubre, s'ofereix una visita molt especial: la primera part de la Ruta Històrica del Nen, un dels tres caps de llúpia de la capital d'Osona. La visita anirà a càrrec de Xavier Cervera de Fòrum Vicus i es desplega els diumenges.
- Què? Visita guiada dels diumenges
- Quan? 5, 12, 19 i 26 d'octubre
- On? Vic
- Més informació