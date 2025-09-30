El FLIC festival torna a Vic amb l'objectiu de fomentar el gust per la lectura i l'hàbit lector

El FLIC festival torna aquest octubre a Vic per celebrar la 15a edició en el seu propòsit de fomentar el gust per la lectura i l'hàbit lector.
L'activitat central serà una jornada a la Biblioteca Pilarin Bayés adreçada a famílies amb infants a partir de set anys, que oferirà diferents propostes al voltant de la diversió, la creativitat, l'art i la literatura. La proposta tindrà lloc el pròxim 11 d'octubre i implicarà tancar l'equipament al públic general.
Paral·lelament, al Casino de Vic hi haurà una acció formativa per a mestres que girarà al voltant de la llibreta com a eina pedagògica i creativa. Algunes de les activitats les dirigiran l'escriptor Oriol Canosa i l'il·lustrador Christian Inaraja. Ja hi ha una cinquantena de docents inscrits.
La directora del FLIC, Magalí Homs, ha reivindicat el festival com un "treball de fons" per fomentar el gust per la lectura i establir hàbits lectors.
La presidenta del Casino de Vic, Montse Ayats, ha destacat que el FLIC fa una important aposta per la lectura que es dirigeix "a tots els públics" implicats. D'una banda, s'adreça als infants i famílies, però també busca arribar a mestres i futurs docents: "Les famílies també tenen un pes importantíssim com a agents motors pel gust de la lectura".
"No aconseguirem una gran massa de gent per omplir la plaça Major", ha dit Montse Ayats, però ha reivindicat que "fer lectors i persones crítiques i capaces en aquesta societat" és una feina "de formigues".
Magalí Homs ha explicat que el FLIC Escola aquest any proposa acostar la literatura i les arts als infants i docents.
El festival proposa un espectacle de petit format itinerant per a les escoles d'Osona inspirat en l'obra La gent de la meva escala, de Roser Ros. Aquest espectacle començarà a girar pels centres osonencs el 13 d'octubre i s'allargarà fins al 20 de desembre. L'autora del llibre també oferirà recursos didàctics per treballar la poesia a l'aula. S'estima que la proposta arribarà a un miler d'alumnes de 3 a 7 anys.
El festival també oferirà una xerrada a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya adreçada a estudiants universitaris, a càrrec de Magalí Homs. Sota el títol La mediació més enllà del llibre: objectes que fan llegir, la sessió vol reflexionar sobre el paper dels objectes en la relació amb la lectura.
El FLIC és un festival impulsat per Tantàgora i, a Vic, compta amb la col·laboració del Casino i l'Ajuntament. El FLIC és una iniciativa de Tantàgora, que en 14 edicions ha aconseguit sumar més de 70.000 assistents en els llocs on s'ha celebrat, com Barcelona, Madrid, Vic, la Vall de Ribes i Galapagar.
Enguany es preveu que unes 2.000 persones passin per les activitats que s'organitzen a Vic i Osona.