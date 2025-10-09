Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 10, 11 i 12 d'octubre

La tardor més cultural i lúdica esclata al Berguedà. En coincidència amb el Dia Mundial de la Salut Mental, s'han previst accions per conscienciar i desestigmatitzar. També s'aprofita per desplegar diferents fires i festes arreu de la comarca, algunes que s'estrenen a la temporada com les Festes de la Baronia de Pinós, i d'altres de ben arrelades a l'octubre com la Festa Major de Cercs, la Fireta Tocats pels Bolets o la Fira del Tastet i del Bolet.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 10, 11 i 12 d'octubre.
Bagà reviu el seu passat medieval amb la celebració de les Festes de la Baronia de Pinós. L'Associació Medieval de Bagà i l'Ajuntament de Bagà estan a càrrec de l'organització, arrencant el 10 d'octubre amb la nova Jornada de les Baronies i altres formes senyorials. Al llarg del dissabte i fins al diumenge al migdia, els grans atractius es trobaran repartits pel nucli antic: el Mercat de la Baronia i Mostra d'artesania i oficis tradicionals, la Recreació històrica d'un campament medieval o el Cau de les Bruixes de Galigan en són alguns exemples. Tot això es podrà gaudir a través de visites guiades o per propi peu, amb altres activitats tant de divulgació com culturals per complementar. Trobareu aquí el programa.
Cercs viu aquest cap de setmana la seva Festa Major. L'agenda arrenca el divendres, amb l'exposició Un tomb per els inicis de la mineria, i es reprendrà el dissabte amb activitats al llarg del dia: jocs infantils, vermut musical, el Concurs de Botifarra, el Torneig d'Scalextric i el sopar popular. El programa del diumenge contempla la Fireta d'Octubre, la cercavila gegantera, el Concurs de Truc i l'espectacle Màgia i varietats. Podeu consultar el programa al detall aquí.
Dins el programa d’actes de la campanya per a la promoció de la salut mental impulsada per La Neural, el Cinema Patronat de Berga acull l'estrena i cinefòrum del documental On the record (també en el cos), obra del cineasta avianès Carles Seuba. L'esdeveniment començarà a les 19.00 hores i es presenta com una oportunitat única per abordar de manera reflexiva la realitat del suïcidi i la salut mental. Després de la projecció, s'obrirà un col·loqui amb el públic per aprofundir en el diàleg sobre la prevenció del suïcidi i la salut mental. Hi participaran el director, Carles Seuba, la doctora en psicologia Laura Andrés, i el portaveu de l'associació DSAS, Carles Alastuey.
En el marc dels actes del Dia Mundial de la Salut Mental, Berga acull una caminada el 10 d’octubre que comença a les 10.00 h a la plaça dels Països Catalans, amb una sessió d’estiraments. La ruta fa la volta a la Serra de Noet i finalitza a la plaça de Sant Pere. En aquest punt, es desenvoluparà un taller de ràdio al carrer a càrrec de la Clota, amb la participació de joves de l'INS Guillem de Berguedà (10.30 hores).
Es preveu que aquest 2025 sigui "un bon any de producció de bolets", i per tant, els paradistes del Mercat del Bolet de Cal Rosal són optimistes amb la temporada d’enguany. Des del 10 de setembre i fins al novembre -en funció de com avanci la campanya- la Porta del Comerç del nucli acull diàriament una selecció de parades on comprar tota mena de bolets, a més d’altres productes de proximitat com mel, formatge o embotits.
XI Festival de Poesia de Gironella
L’agenda del certamen de poesia de Gironella es continua desplegant. Aquest divendres, s’han previst dues activitats: Macedònia de poemes amb SenseDrama Teatre, a partir de les 18.00 hores a la Biblioteca de Gironella; i un recital amb Blanca Llum, Paula S. Piedad i Hug Casals, amb l'actuació musical de Quirze Puig, a l'Espai Santa Eulàlia a partir de les 20.00 hores.
«Les muntanyes del carbó»
La sala de plens de l’Ajuntament de Berga acull aquest divendres (19.00 hores) la presentació del llibre Les muntanyes del carbó. La conquesta de la capçalera del Llobregat per proveir Barcelona d’Oleguer Ribera. L’activitat s’emmarca en les Jornades Europees de Patrimoni, que se celebren del 10 al 12 d’octubre. Aquest llibre, fruit de la tesi doctoral de l’autor, analitza la profunda transformació de la capçalera del Llobregat a través de la mineria del carbó i la industrialització. L’activitat està impulsada pel Museu Comarcal de Berga i el Museu de les Mines de Cercs.
Fireta Tocats pels Bolets
Montmajor és un poble amb un gran lligam amb els bolets, cosa fàcilment detectable amb equipaments com el Museu d'Art del Bolet. Aquest dissabte, ho reitera amb la celebració un any més de la Fireta Tocats pels Bolets, que obrirà portes a les 10.00 hores. Al llarg del matí, es disposarà d'un seguit de parades de producte fresc i artesania, a més d'activitats de divulgació micològica. La cloenda serà amb el vermut musical amb Marc River.
Fira del Tastet i del Bolet
Vilada s'omple de productes locals, activitats infantils i mostres de cultura popular amb motiu de la Fira del Tastet i del Bolet. El XXX Concurs gastronòmic, l'entrega del Premi Quins Bolets i el concert dels Trinxats són els plats principals de la jornada, que es desplegarà al llarg de l'11 d'octubre al Parc dels Gronxadors. El programa.
XIII Jornades de les Colònies Industrials
La segona activitat dins l’agenda d’enguany de les Jornades de les Colònies Industrials consisteix en la Matinal naturalista al voltant del Llobregat, l’11 d’octubre. El tret de sortida seran dues accions simultànies a l’Ametlla de Merola: una activitat formativa titulada Projecte Rius, i els tallers per descobrir espècies vegetals Juguem amb la natura. A partir de les 12.00 hores, la Biblioteca de la colònia acull la presentació de diferents programes mediambientals com les accions de custòdia i fauna de la riera de Merlès que fa Camadoca, les activitats de custòdia d’Ecologistes en acció i el Programa mediambiental de l’Ametlla de Merola. L'agenda.
El Grup Colònies a Borredà clou la celebració dels 50 anys amb un cap de setmana de molta festa i trobades. El dissabte, s’ha previst una vetllada que inclou animació infantil, la revetlla de revetlles, el sopar d’aniversari i una cloenda musical. El diumenge, s’ha organitzat una excursió a Queralt, en la qual es convida tothom a lluir el seu fulard verd i blanc. Trobareu el detall de l’agenda aquí.
«Treu el meu nom per la teva boca»
Fame Chimica és un grup d’artistes i creadors nascut a Berga, que desenvolupa una activitat performativa. L'11 d'octubre, celebra els seus 10 anys de trajectòria exposant-se en una actuació especial que es farà al Convent de Sant Francesc a les 18.30 hores. L'acció s'ha anomenat Treu el meu nom per la teva boca.
La Nanofarra
Aquest dissabte, els Nans de Puig-reig despleguen una jornada de celebració i cultura popular. La cita arrencarà amb un taller de capgrossos (16.30 hores) i continuarà amb la cercavila amb altres colles del poble. Serà a la plaça Nova que els Nans ballaran la nova cançó, escollida en un procés participatiu. La festa seguirà amb un Cercatasques i una nit de concerts. Els detalls.
La brama del cérvol al Cadí-Moixeró
La brama és un fenomen que es dona a la tardor, moment de l’any que els cérvols entren en època de zel. Els mascles produeixen un so gutural que rep el nom de brama i que resulta en una experiència única del medi natural. Per tal d’oferir una vivència de qualitat i respectant l’animal i el seu entorn, la Reserva Nacional de Caça del Cadí i el parc natural del Cadí-Moixerò faciliten un servei d’acompanyament a l’escolta gratuït, durant el setembre i l’octubre. En concret, s'habiliten tres punts d’escolta: al Xalet de Coll de Pal, Comaoriola i Castellar de n'Hug, on hi haurà l’assistència d’especialistes que aportaran contingut i posaran a disposició prismàtics i telescopis. Per participar-hi, cal fer reserva prèvia.
«L’olla de la pau»
Amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni de 2025, el Museu de les Mines de Cercs organitza una lectura de contes a càrrec d’Albert Estengre. L’olla de la pau aplega un conjunt de relats que mostren com ens afecten les guerres. Són històries dirigides als més petits, amb l’objectiu de dir no a la guerra i transmetre que el diàleg és sempre la millor manera de resoldre conflictes i entendre’s. Serà el 12 d’octubre, a les 12.00 hores, al Cine-Teatre de Sant Corneli.
«Fets pols»
Fets pols és molt més que un espectacle. És un viatge a les arrels de la cimentera Asland del Clot del Moro i la seva empremta a la vall del Llobregat. Desenterra històries, dialoga amb la memòria del lloc i ens recorda com allò que va ser immens pot arribar a difuminar-se. Amb una mirada poètica, l'obra posa en valor la singularitat del “tots units fem força”. L'obra de teatre és una creació de Can ai Gó, i comptarà amb Ellen Finnerty, Hug Casals, Helena Ripoll, Bernat Girabal i Ona Casals. Les entrades són limitades, així que cal inscripció prèvia. Serà el 12 d’octubre a les 16.30 hores.
«El regreso de Ulises»
Després de 20 anys d’absència, Odisseu apareix a les costes d’Ítaca, demacrat i irreconeixible. El rei ha tornat per fi a casa, però moltes coses han canviat al seu regne des que va partir per lluitar a la guerra de Troia. Ara, es veurà obligat a enfrontar-se al seu passat per salvar la família i recuperar l’amor que ha perdut. Aquesta és la sinopsi d’El regreso de Ulises, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge a les 18.00 hores i el dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.