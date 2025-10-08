La tradició i l'oci es donen la mà en la celebració de la Festa Major de Cercs 2025

Tot i que el gruix de les celebracions de festes majors d'enguany ja hagi passat -el mes d'agost és un dels més frenètics del calendari- hi ha molts municipis que la celebren durant la tardor. Un exemple és el de Cercs, que aquest cap de setmana desplega la seva cita gran de l'any amb un programa que casa els actes tradicionals i les activitats d'oci. La Festa Major de Cercs se celebra del 10 al 12 d'octubre.
L'Ajuntament de Cercs i la Comissió de Festes Pont de Raventí són a càrrec de l'organització. L'agenda arrenca el divendres, amb l'exposició Un tomb per els inicis de la mineria a càrrec de César Gutiérrez, Jaume Coromines i Glòria Borja. Serà a la Botiga de Ca l'Angeleta, a les 17.00 hores.
L'acció es reprendrà l'endemà, amb l'esmorzar popular de coca i xocolata (10.30h) i els jocs d'inflables i tallers pels menuts (11.00h). Al migdia, Sal i Pebre protagonitzarà el vermut musical a la plaça de la Diputació.
Amb els estómacs plens havent dinat, el Local Social de Cercs acollirà el Concurs de Botifarra (15.30h), mentre que la Sala Polivalent somplirà amb el II Torneig d'Scalextric (16.00h). En paral·lel, la plaça de la Diputació s'omplirà de colors amb la Festa del Confeti (17.00h).
Els actes de nit començaran a les 20.30 hores amb el sopar de Festa Major, que tindrà lloc al Local Social. El preu del menú és de 12 euros els adults i 8 els infants, i els tiquets es poden comprar a Ca la Feli, Forn Sant Jordi, Estanc Cal Melitón, Perruqueria Gemma, Laia Castillo. La nit clourà amb l'actuació musical dels Karnales.
El darrer dia de celebració serà diumenge, engegant amb l'obertura de la Fireta d'Octubre i la celebració de la Missa Solemne a les 11.00 hores. A partir de les 11.30 hores, Gegants de la Baells ballaran pels carrers del poble acompanyats de la Cobla Pirineu. També hi haurà música a la plaça de la Diputació, amb Spotify i el vermut de Festa Major (12.00h).
Les activitats culminaran a la tarda, amb el Concurs de Truc a la plaça de la Diputació (15.30h) i la celebració de l'espectacle Màgia i variegats, al Local Social (17.30h). Podeu consultar el programa al detall aquí.