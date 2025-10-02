Tallers, xerrades, versos i un cinefòrum: així és la nova campanya per promoure la salut mental a Berga

No hi ha salut sense salut mental. Aquesta és el missatge central de la nova campanya per a la promoció de la salut mental sorgida a Berga sota l'impuls de la Neural, centre d'atenció en psicologia i salut de la capital berguedana. L'objectiu, destaca la directora de l'espai, Laura Andrés, és reivindicar que la salut mental va més enllà de la malaltia mental i també suposa el benestar emocional. Així, s'han impulsat un seguit d'accions i activitats destinades a contribuir en la normalització d'aquesta branca de l'atenció sanitària en la societat, i que tindran lloc al voltant del Dia Mundial de la Salut Mental.
Cuidar la salut mental no és un caprici, ni un luxe, ni una debilitat, ni una moda, ni un fracàs. Aquests són alguns dels exemples de les frases que vesteixen la vintena d'imatges dissenyades per divulgar la importància d'atendre la salut mental quan és necessari i trencar els estigmes que, encara avui dia, l'envolten. Segons la directora de la Neural, els cartells es repartiran arreu del Berguedà, per tal que generin converses entre la gent.
També busquen normalitzar la salut mental els versos que, des de fa uns dies, vesteixen els aparadors de les botigues associades a Bergacomercial. S'han plasmat amb la col·laboració de la Fundació Horitzó, que han compartit part de les obres nascudes al taller de Versos terapèutics del grup.
De fet, Andrés emfatitza que la campanya ha volgut "tenir en compte els actius que tenim a la ciutat treballant amb la salut mental", com és el cas d'Afatrac, d'Asfam, la Fundació Horitzó i la Fundació la Llar. Representants d'aquestes associacions, a més dels professionals de la Neural han escrit 13 articles que plantegen quan cal demanar ajuda, des d'enfocaments genèrics a casos pràctics concrets, que es podran llegir en una revista que es repartirà gratuïtament durant el mes d'octubre.
Un programa divers
Tast de confidències. Amb la psicòloga i sexòloga Elena Crespi. Espai per reflexionar i aprendre sobre la sexualitat. A la Neural, el 7 d'octubre a les 16.00 hores. Preu: 40 euros.
Esclaus del mòbil. Taller a càrrec del psicòleg i divulgador Joan Soler. pretén conscienciar del perill que suposa viure enganxats a la pantalla i plantejar eines per recuperar el control del temps, l'atenció i la llibertat digital. A la Neural, el 7 d'octubre a les 17.00 hores. Preu: 30 euros.
Quan el client parla: escoltar amb cor, cuidar-se amb cap. Amb el psicòleg Eduard Zomeño. Dinar/taller dirigit als socis de Bergacomercial, proposa reflexionar sobre la importància d'escoltar sense carregar i aprendre eines per no endur-se els problemes a casa. A la Neural, el 10 d'octubre a les 14.00 hores. Preu: 10 euros.
Primers auxilis emocionals: acompanya en moments difícils. A càrrec de la psicòloga sanitària Míriam Rosa. Taller vivencial que aporta pràctiques per poder estar al costat d'algú quan més ho necessita, oferint un suport humà i respectuós. A la Neural, el 10 d'octubre a les 15.30 hores. Gratuït.
Quan l'adolescència entra a casa. Amb la psicòloga sanitària Sílvia Torras. Taller adreçat a pares i mares que necessiten eines per gestionar conflictes amb els fills adolescents. A la Neural, el 10 d'octubre a les 17.00 hores. Gratuït.
On the record. Projecció del documental dirigit per Carles Seuba que segueix les experiències de vuit persones que han viscut de prop la qüestió suïcida. En acabar, se celebrarà un col·loqui amb Carles Seuba, Laura Andrés i Carles Alastuey. Al Cinema Patronat, el 10 d'octubre a les 19.00 hores. Taquilla inversa.
Maricón, l'últim?. A càrrec del psicòleg Eduard Zomeño. Xerrada que parla sobre la construcció d'aquests missatges, com ens travessen i com transformar-los. A l'Espai Santa Eulàlia de Gironella, el 16 d'octubre a les 18.00 hores. Gratuït.
Parlem del patiment emocional. Autolesions i conducta suïcida: comprendre, prevenir i acompanyar. Xerrada a càrrec de la psicòloga sanitària Míriam Rosa. Espai per parlar amb responsabilitat i empatia sobre l'autolesió i la conducta suïcida, i per abordar els mites que l'envolten. A la Neural, el 20 d'octubre a les 12.00 hores. Gratuïta.
Conviure amb l'addicció: com acompanyar sense perdre's un mateix. Amb el psicòleg sanitari Aleix Armengol. Taller adreçat a familiars i amics de persones amb addicció que volen comprendre millor què hi ha darrere d'aquesta problemàtica. A la Neural, el 20 d'octubre a les 15.00 hores. Preu: 20 euros.
Cuidar també vol dir cuidar-se. A càrrec del psicòleg de la Llar, Adirán Pérez. Espai per reflexionar sobre la importància que les persones cuidadores també vigilin el seu benestar emocional. A la Neural, el 20 d'octubre a les 17.30 hores. Gratuït.
Com acompanyar els infants en el dol. Xerrada amb la psicòloga sanitària Maria Sandoval i la psicòloga Aina Argemí. Ponència per comprendre com viuen la pèrdua els infants i presentació d'un recurs creatiu per treballar-lo. A la Neural, el 20 d'octubre a les 19.00 hores. Gratuïta.