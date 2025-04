La preocupació per la vulnerabilitat davant del tall de llum també impacta els berguedans

Malgrat que l'afectació tècnica del gran tall d'electricitat viscut aquest dilluns ja s'hagi resolt, l'impacte emocional que se n'ha derivat pot trigar dies a superar-se. La sensació de vulnerabilitat i de desprotecció davant d'una situació sobrevinguda ha preocupat d'alguna manera a qualsevol persona. Ara bé, n'hi ha que poden veure agreujada aquesta por, en especial en casos que ja pateixen d'un neguit constant pel que es pugui esdevenir i que ara s'ha reforçat amb aquest episodi.

"Avui ens han contactat persones demanant ajuda per gestionar la por que van patir ahir, però sobretot, hem hagut d'atendre persones que ja pateixen en general per situacions així", ha detallat en declaracions a NacióBerguedà la doctora en psicologia i directora de La Neural, Laura Andrés, que també ha compartit que alguns dels contactes per fer front a aquest patiment també els ha arribat per part de familiars preocupats. En aquest sentit, els pacients que d'entrada s'han vist més impactats han estat els que pateixen afectacions relacionades amb la claustrofòbia, per la por de quedar tancats en un ascensor o un tren, i els que presenten una alarma constant que passi una desgràcia.

Al voltant de la segona casuística, s'ha vist reforçada amb la vivència del dilluns: "Moltes d'aquestes persones s'han quedat amb la idea que això és una cosa que pot tornar a passar en qualsevol moment, i poden caure en una sobrepreparació o en deixar de fer coses per si torna a passar", ha detallat la doctora. En termes generals, Andrés ha assenyalat que aquesta preocupació es pot manifestar amb afectacions des d'una sensació absoluta d'inseguretat a tenir pensaments intrusius recurrents, fins a atacs de pànic. Altres conductes que se'n poden derivar són insomni, afectacions a l'hora d'alimentar-se o digestives, entre altres.

I com es pot fer front a aquesta preocupació latent? D'entrada, la primera recomanació és relativitzar: "Hem de pensar en les probabilitats reals que torni a passar i entendre que, que hagi passat un cop, no vol dir que torni a passar segur", apunta la doctora. En aquest sentit, tot i assenyalar que "és totalment normal que ens espantem molt quan hi ha un problema tan gran i global, i més amb el record tan recent de la pandèmia", també és natural que "aquesta por, al cap de pocs dies, s'acabi rebaixant".

D'aquesta manera, la primera recomanació de la doctora Andrés és "no estar pendent de les notícies tota l'estona", pel fet que pot influir en aquesta sobreexposició i alimentació dels pensaments intrusius. Així mateix, per les persones que convisquin amb gent que està patint per aquesta situació, el primer suggeriment és "que no ho ridiculitzin ni treguin importància al patiment, pel fet que cadascú reacciona de manera diferent". "Hem d'intentar deixar que qui ho pateix pugui expressar-se, i després intentar canviar de tema o buscar una activitat que distregui el focus d'atenció", afegeix la psicòloga. En tot cas, anima a qualsevol persona que senti aquest malestar o noti que algú l'està patint, amb una afectació important o que s'allarga massa en el temps, que demani ajuda professional.