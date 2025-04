Dels canvis als protocols a l'agraïment al personal: el balanç de l'apagada de Berga

Amb el servei d'electricitat restablert i la tornada a la normalitat del conjunt de la comarca, la població i les administracions fan balanç de la resposta respecte de la situació excepcional viscuda aquest dilluns. També ho ha fet l'Ajuntament de Berga, en una roda de premsa a càrrec de l'alcalde, Ivan Sànchez, que ha fet un repàs de la iniciativa liderada des del consistori i l'aprenentatge d'una crisi inesperada. Aquestes són les quatre grans conclusions sobre el decurs de la gran apagada i les reflexions dels aspectes a millorar en cas de nous episodis similars.

S'han de contemplar els talls d'electricitat als protocols d'emergències

Se'n va parlar molt sobre el Document únic de protecció civil municipal (Duprocim) arran de la gota freda que va arrasar el País Valencià ara fa mig any, fent un especial incís en els plans d'actuació en cas d'inundació. Segons les dades facilitades el mes de novembre per Protecció Civil, la meitat dels municipis berguedans obligats a tenir un pla de prevenció d'inundacions no el tenien vigent, però que també inclou les actuacions en cas d'incendis, fenòmens meteorològics extrems o terratrèmols, entre altres casuístiques. Ara bé, no contemplen les accions que cal seguir en cas d'una aturada general del subministrament elèctric com el que es va viure ahir. "És una situació tan anòmala que no l'havíem viscut, com a mínim la nostra generació mai, i que a partir d'ara, s'haurà de contemplar en tots els sistemes de protocols d'emergència", ha valorat, afegint que "tots els municipis tenim protocols d'emergència per certes casuístiques, però un cas així no s'havia considerat".

La ràdio local és una via de comunicació molt útil

Qui habitualment sintonitzi el 107.6 de la ràdio des de la capital del Berguedà sabrà que Ràdio Berga continua emetent un fil musical. Ara bé, aquest servei és digital, i va caure com la resta de sistemes que depenien de l'electricitat amb el tall. No hauria passat en cas de disposar de la freqüència analògica, com bé es va poder palpar en milers de llars catalanes -també als vehicles- durant aquest dilluns. "L'emissió que nosaltres estem fent avui dia és digital, tot i que el passem per l'FM. El que hem valorat amb els serveis informàtics i tècnics és muntar un analògic que ens permeti connectar-nos ràpidament a la freqüència per poder emetre informacions d'emergència", ha explicat el batlle, que ha corroborat que aquesta via de comunicació serviria per "poder comunicar certes coses a la població a través de la nostra freqüència". Ara bé, Sànchez reitera que "reactivar Ràdio Berga com la teníem concebuda fins al moment que va tancar, no passarà a curt termini".

Cal agrair la disposició del personal públic

En aquest context sobrevingut, i tenint en compte que les comunicacions per part de les administracions superiors es van suspendre per un servei deficitari fruit del tall, la corporació local es va replegar en si mateixa i va començar a endreçar la situació pròpia amb un impuls en primera persona. Tal com ha relatat l'alcalde, els tres cossos d'ordre presents a la ciutat es van posar de seguida a disposició del consistori per posar-se en marxa, i mantenint la cobertura també un cop va tornar la llum. "Vull reiterar un agraïment enorme pels cossos de seguretat, especialment la meva Policia Local, que des del primer moment va estar al peu del canó i va estar a l'altura", ha expressat Sànchez, qui ha confirmat que a través de les emissores dels cossos també van poder mantenir una certa comunicació a la ciutat sobre els serveis. En la mateixa línia, l'alcalde també ha posat en relleu el servei prestat des de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, que va romandre operativa fins a les deu de la nit.

La població berguedana va tenir una resposta excel·lent

Una situació tan inusual va provocar tensions en diferents punts del país per la sensació de vulnerabilitat i la manca de serveis notable als carrers. No va ser el cas de Berga, que segons l'alcalde, "per sort, es va viure amb certa normalitat durant el dia". "Cal agrair la predisposició i com s'ho van agafar els veïns i veïnes, en una jornada que podria haver sigut molt més dura del que va ser", ha recalcat Sànchez, qui ha apuntat que "si anaves pels carrers de Berga podies veure unes imatges que més aviat recordaven les de dècades enrere", per l'absència de les habituals distraccions d'aparells i l'ocasió de passejar sense fer tard enlloc. "Crec que la gent s'ho va agafar amb comunitat i va estar bé", ha conclòs.