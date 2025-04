Berga torna a la normalitat i clou el desplegament excepcional d'una jornada inusual

Amb pràcticament tot el subministrament elèctric restablert a Catalunya, la vida es reprèn amb normalitat aquest dimarts a Berga. La capital de comarca ha aprofitat aquest matí per fer balanç de l'afectació i començar a compartir amb amics i veïns l'experiència viscuda com una anècdota més, malgrat l'excepcionalitat d'un episodi que encara té moltes incògnites. Des de l'Ajuntament de Berga, han donat per finalitzat el dispositiu especial de seguretat, que va implicar el desplegament dels tres cossos d'ordre per mantenir l'ordre. A l'Hospital de Berga, ja s'han reprogramat les dues intervencions i prop d'una cinquantena de proves que no es van poder desenvolupar durant el dilluns. També el teixit comercial i empresarial viu el dimarts amb calma, tot i que pendent de les decisions de caràcter burocràtic que es puguin esdevenir respecte d'una jornada laboral perduda en la majoria dels casos.

Abans de les 10 de la nit, i excepte alguna casuística puntual en colònies i la zona dels Pedregals de Berga, el Berguedà recuperava el subministrament elèctric. Les més de vuit hores que es va allargar el tall es van viure amb el desconeixement general i la improvisació d'una casuística nouvinguda i inesperada, tot i que sense incidents ni aldarulls destacats a la ciutat. Així ho ha compartit l'alcalde de Berga i titular de Governació, Ivan Sànchez, detallant que el dispositiu especial va arrencar de seguida que es va comprovar el volum de l'afectació i es va allargar durant la nit, malgrat que la xarxa ja s'havia restablert.

Durant la franja diürna, el servei dels cossos de seguretat va consistir en un desplegament coordinat per la capital, sota la direcció del consistori: la Guàrdia Civil es va ocupar de la vigilància al polígon industrial de la Valldan, i els Mossos d'Esquadra i la Policia Local es van repartir per la resta de carrers de la ciutat. Tal com ha compartit Sànchez, les principals actuacions van consistir en rescats d'algunes persones atrapades en ascensors. El batlle també ha posat en relleu la calma i l'ordre que s'ha viscut a efectes del trànsit, també en els dos emplaçaments amb semàfor que hi ha a la ciutat.

Des del punt de vista assistencial, Sànchez ha compartit que des del consistori també es va coordinar el subministrament de gasoil a l'Hospital de Berga per garantir el funcionament del grup electrogen de l'equipament, a la vegada que se'n va proporcionar un a la residència municipal per tal de facilitar la tasca més urgent. La corporació local també es va posar a disposició de la resta de centres sociosanitaris i de dia privats, i amb l'associació Bergacomercial, per localitzar les botigues que havien quedat obertes per l'afectació de la llum i necessitaven un reforç de la vigilància un cop entrada la nit. Així mateix, l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania va romandre oberta fins a les 22.00 hores, per rebre les consultes de la població.

La segona comissió de seguretat d'urgència celebrada ja al vespre va determinar el desplegament de tots els agents disponibles entre els tres cossos de seguretat, un total de 12, pels carrers de la ciutat de cara la franja nocturna. I si bé la llum va tornar just al moment que es feia fosc, s'ha mantingut el dispositiu per reforçar la seguretat de la ciutadania. Amb tot, durant el dimarts, la brigada està fent comprovacions en l'enllumenat públic per tal de descartar possibles afectacions derivades del tall. "La gent va intentar fer, dintre de la desgràcia, el màxim de vida normal", ha conclòs l'alcalde.

La rutina torna als serveis sanitaris i el teixit empresarial

La roda torna a girar també en altres branques dels serveis públics i al conjunt del privat. Des de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, han informat que l'afectació en els serveis assistencials a l'Hospital de Berga va consistir en la suspensió de dues intervencions, així com de 43 proves de radiologia i quatre endoscòpies. Segons les fonts del centre hospitalari, totes s'han reprogramat durant aquest matí. Cal recordar que el subministrament es va mantenir amb el generador propi, i que el servei corrent es va restablir cap a les nou del vespre.

Pel que fa a l'atenció primària, les mateixes fonts del Departament de Salut han confirmat que el servei es va desenvolupar "en la mesura que va ser possible", optant per desprogramar les visites de la tarda per la persistència del tall d'electricitat. Finalment, els equips del Servei d'Emergències Mèdiques han funcionat amb normalitat al conjunt de la regió gràcies als grups electrògens, a les emissores de ràdio internes i al normal abastiment de combustible. Per contra, la caiguda elèctrica ha dificultat el normal funcionament del 061 Salut Respon. Tot plegat, el departament assenyala que "des de la Regió Sanitària de la Catalunya Central es va treballar amb previsió per garantir el servei de forma continuada".

També han fet mans i mànigues les empreses, des de les indústries més grans als comerços de petits emprenedors, per tornar a operar sense entrebancs aquest dimarts. Des de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà treballen des de primera hora per recollir les afectacions dels seus associats i mirar de donar resposta als seus neguits respecte d'una situació anòmala. "Tothom, dins les seves casuístiques, ha patit un trasbals i unes afectacions econòmiques", ha avançat el president de la patronal, Josep Maria Serarols, qui ha apuntat que durant el matí, la principal afectació era pel que fa als serveis de telefonia. "Tot i que hi ha indústries que tenen processos d'arrencada complexa i trigaran una mica més, sembla que tot comença a caminar amb una certa normalitat", ha declarat Serarols.

Segons les dades facilitades per la presidenta de Bergacomercial, Sandra Subirana, un 85% dels establiments associats a l'entitat es van veure obligats a tancar les portes abans del previst perquè no podien operar sense llum. En aquest sentit, des de la Ubic també assenyalen que tenen constància d'una baixa afectació pel que fa a la pèrdua de producte fruit del tall, i que principalment es tracta de xarcuteries, forns i una farmàcia.

Des de l'ACEB consideren que, un cop recuperat el servei, el principal dubte té a veure amb qüestions burocràtiques: des de la resposta que puguin donar les assegurances i la situació respecte dels treballadors. "Hi ha moltes incògnites que podem respondre només genèricament, així que és el Govern a qui li correspon estar a l'altura i donar una resposta immediata a tots els neguits i problemes", ha asseverat el president. D'altra banda, Serarols també ha valorat que, tenint en compte la impossibilitat general de treballar amb normalitat d'aquest dilluns, "és imprescindible que declarin la jornada d'ahir com a dia inhàbil, a efectes administratius i legals". En paral·lel, l'ACEB impulsarà una enquesta amb els associats per tal de concretar l'afectació, fer seguiment de les problemàtiques i mirar de donar respostes.