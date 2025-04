Quines causes han provocat el zero energètic?

Quasi 24 hores després de la gran apagada i amb el subministrament pràcticament recuperat al 100%, continua la incògnita sobre què la va causar. Aquest dilluns es va produir una situació de zero energètic, ja que en només cinc segons -a les 12:33- fins al 60% de la generació va caure i el sistema va col·lapsar.

L'Estat estava exportant energia

Aquest dilluns al migdia res feia pensar en una situació crítica. No hi havia una demanda energètica superior a l'habitual i les condicions meteorològiques eren normals -l'Aemet ha confirmat que no es va produir cap fenomen meteorològic anormal-. La generació elèctrica al conjunt de l'Estat es basava sobretot en renovables -especialment fotovoltaica- i tenia capacitat d'exportar fins a 1.500 MW.

Tanmateix, de cop, tal com va explicar el president Pedro Sánchez aquest dilluns al vespre es van perdre fins a 15 GW -deu vegades més del que s'exportava- de producció, un 60% del total. El sistema va ser incapaç d'aguantar aquest desajust tan elevat entre oferta i demanda i això va provocar l'apagada general. Ràpidament, es van tallar les interconnexions amb França -però també amb les illes Balears- per evitar que l'apagada es propagués.

REE descarta el ciberatac

Red Eléctrica ha descartat aquest dimarts la causa fos un ciberatac. Segons ha apuntat el director de Serveis a l'Operació de la companyia, Eduardo Prieto, l'origen del col·lapse elèctric podria estar lligat a un problema al sistema de generació que es va iniciar al sud-oest de l'Estat. Concretament, ha apuntat a la desconnexió de dos grans punts de generació. Ahir, la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, ja va assegurar poc després de l'apagada que “no hi havia cap indici” en aquesta direcció. Diversos mitjans també van apuntar la possibilitat d'un incendi al sud de l'estat francès, un fet que ràpidament va descartar l'operador RTE.

Per altra banda, Reuters va publicar que Red de Energéticas Nacionais de Portugal havia atribuït l'apagada general a una “vibració atmosfèrica induïda”. Tanmateix, segons ha informat Verificat, l'empresa portuguesa ho ha negat i l'agència internacional ha eliminat el teletip.

📲⚡ Circulen missatges i publicacions que asseguren que la Red de Energéticas Nacionais de Portugal (@REN_PT) atribueix l'apagada general d'ahir a una “vibració atmosfèrica induïda”.



🔴 És 𝗙𝗔𝗟𝗦



La xarxa energètica portuguesa nega haver-ne informat així. 🔍



Obrim fil! 🧵👇 — V‎erificat (@veri_fi_cat) April 29, 2025

Excés de producció fotovoltaica o error informàtic?

Just abans de l'apagada el 60% de l'electricitat s'estava produint amb solar fotovoltaica. Alguns experts consultats apunten que és un percentatge molt elevat -el sistema també necessita tecnologies sincròniques-, però recorden que ja havia passat dies enrere i no s'havia produït cap incident. En aquest sentit, Pere Guerra, vicepresident d'Energia de Pimec, apunta la hipotèsi que el sistema es va desestabilitzar en no poder gestionar la gran quantitat de producció fotovoltaica. Ara bé, en conversa a Nació, no descarta que -la causa o la conseqüència- fos un error informàtic o que també es combinés amb un error humà, una possibilitat que també ha abonat Joan Ramon Morante, director de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, en declaracions a TV3. REE, en principi, ho descarta.