Festes de la Baronia de Pinós 2025: programa, dates i horaris

Enguany, s'ha fet esperar més del que és habitual, però aquest cap de setmana Bagà reviu el seu passat medieval amb la celebració de les Festes de la Baronia de Pinós. El format es trasllada a l'octubre fugint de la calorada del juliol i per esquivar la remodelació de la plaça Galceran de Pinós, mirant d'emmirallar-se a les mostres d'hivern europees. Així, la nit de dissabte promet un escenari únic, amb al·licients com els focs del nucli antic. I també s'aposta per reforçar la divulgació, amb la nova Jornada de les Baronies.
Sigui com sigui, les Festes de la Baronia de Pinós són úniques per cadascun dels ingredients tradicionals que les conformen: les recreacions d'oficis, les exhibicions de lluites, el Mercat de la Baronia i la Taverna. També són imperdibles les mostres de ball, la música en directe i les activitats culturals que complementen i amplien l'oferta al llarg del recorregut pel nucli. A continuació pots consultar el detall del programa de les Festes de la Baronia de Pinós del 2025, impulsades per l'Associació Medieval de Bagà i l'Ajuntament de Bagà, i que tindran lloc del 10 al 12 d'octubre.
L'agenda del 10 d'octubre
17.30 h – Recepció oficial i presentació de la Jornada de les Baronies i altres formes senyorials. Al Palau dels Pinós.
18.30 h – Visita guiada al nucli antic.
19.30 h – Pregó de les Festes de la Baronia de Pinós, a càrrec de Carles Gascón, doctor en Història Medieval. A l'església de Sant Esteve.
Tot seguit – Concert de música medieval amb els Joglars de Ripollet.
L'agenda de l'11 d'octubre
Tot el dia – Mercat de la Baronia i Mostra d'artesania i oficis tradicionals. Al nucli antic de la Vila. Amenitzat amb les escenificacions del Grup de Teatre la Faia i la Companyia del Vescomte de Pugoregis, i les actuacions musicals de Músicabaganesa, Els Músics del Castell i les Canyetes de la Foradada. Tast de cuina de caça medieval, cargols, castanyes i vi calent a la Taverna. Zones d'esoterisme, beuratges i encanteris al Cau de les Bruixes de Galigan.
Tot el dia – Recreació històrica d'un campament medieval. Els amfitrions seran la Companyia Almogàver. Al pont de la Vila.
10.00 h – Aplec de Santa Fe de Quer. Inclou la conferència Les ermites de l’Alt Berguedà: ocupació de la muntanya catalana, la celebració de l'eucaristia amb el cant dels Goigs de Santa Fe, la benedicció del terme i repartiment del panet, una exhibició de lluites, l'aperitiu i l'actuació del Duo Pirineus.
Matí i tarda – Jocs infantils amb la Cia. de jocs l'Anònima.
16.00 h – Recorregut inaugural del Mercat de la Baronia.
17.00 h – Batalla campal al parc de la Vila. Hi participen els grups de recreació històrica.
18.30 h – Encesa dels focs del nucli antic.
19.00 h – Visita guiada pel nucli antic. Punt de sortida: església de Sant Esteve.
20.00 h – Recorregut guiat per conèixer els oficis del Mercat de la Baronia. Punt de trobada: inici del Mercat.
21.30 h – Desfilada nocturna. Recorregut: traçat del Mercat i fins a la plaça Porxada. Formaran part de la comitiva els Barons de Pinós, els grups de recreació històrica i els Ministrers de l'Aixada.
Tot seguit – Presentació dels grups de recreació històrica. A la plaça Porxada.
22.30 h – Espectacle nocturn: Fingerlight. Amb la Companyia improvisto's.
L'agenda del 12 d'octubre
De 10.00 a 14.00 h – Mercat de la Baronia i Mostra d'artesania i oficis tradicionals. Al nucli antic de la Vila. Amenitzat amb les escenificacions del Grup de Teatre la Faia i la Companyia del Vescomte de Pugoregis, i les actuacions musicals de Músicabaganesa, Els Músics del Castell i les Canyetes de la Foradada. Tast de cuina de caça medieval, cargols, castanyes i vi calent a la Taverna. Zones d'esoterisme, beuratges i encanteris al Cau de les Bruixes de Galigan.
Tot el dia – Recreació històrica d'un campament medieval. Els amfitrions seran la Companyia Almogàver. Al pont de la Vila.
11.00 h – Exhibició de tir amb arc. A càrrec dels Arquers del Rei Jaume I. A la plaça Sant Roc.
11.00 h – Recorregut guiat per conèixer els oficis del Mercat de la Baronia. Punt de trobada: inici del Mercat.
11.00 h – Cercavila pel recorregut del Mercat. Amb els Ministrers de l'Aixada.
12.00 h – Xa Trobada de Campaners. Consta de la rebuda dels campaners i la recepció a l'Ajuntament, la celebració de l'eucaristia a Sant Esteve, el Concert de campanes i un dinar de germanor.
12.30 h – Mostra de danses medievals amb l'Esbart Cadí i exhibició de lluites amb els grups de recreació històrica. A la plaça Porxada.
13.00 h – Recorregut de cloenda pel Mercat de la Baronia. Amb els Ministrers de l'Aixada.
13.30 h – Lliurament de premis als participants del tir amb arc i record als campaners de la trobada. A la plaça Porxada.