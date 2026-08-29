Perill molt alt d'incendi forestal a 58 municipis de Ponent, Catalunya Central i Terres de l'Ebre

Els Agents Rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre repartits per les comarques de l'Anoia, Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs.\r\n\r\nNo obstant això, no hi ha cap municipi amb risc extrem d'incendi (nivell 4) i tampoc cap espai natural amb restricció d'accessos. Agents Rurals, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Tarragona s'han desplaçat al bosc de la Marquesa, al Tarragonès, per reforçar la prevenció d'incendis i evitar conductes incíviques.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEnergia\r\nIlla aprofita el nou parc fotovoltaic d'Alcarràs per reivindicar el Plater: «No tenim petroli, però sol i aire sí» ACN\r\n\r\n