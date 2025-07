Perseguir l'incivisme: els joves demanen endurir sancions a Barcelona

L'incivisme no és un dels problemes més greus dels barcelonins, segons retrata el baròmetre municipal que l'Ajuntament ha presentat aquesta setmana: ocupa la setena posició en la llista de preocupacions més comunes, liderada per la crisi de l'habitatge, la inseguretat i la massificació turística. Només el 2,7% considera que les conductes antisocials són el repte més gran que encara la capital catalana.

Aquesta preocupació es dispara, això sí, quan l'Ajuntament ho pregunta directament: "L'incivisme és un problema a Barcelona?" Aquí, el 83% respon afirmativament. Concretament, un 36% denuncia que és "molt greu", mentre que el 47% es queda amb l'adjectiu "greu".

Qui està més preocupat són les persones d'entre 35 i 55 anys, que en un 40% dels casos consideren que l'incivisme representa un problema "molt greu" per a la ciutat. La xifra més baixa -deu punts per sota- es troba en la franja més jove, d'entre 18 i 24 anys.

Fent una anàlisi geogràfica, Sarrià-Sant Gervasi és el districte on més gent està molt preocupada per l'incivisme, segons diuen el 44% dels seus habitants. Això, malgrat ser una de les zones menys afectades, tenint en compte el nombre de denúncies interposades per la guàrdia urbana. En termes de preocupacions, el segueixen el veïnat de Ciutat Vella, que sí que és el que compta amb més multes en relació amb la seva mida, més reduïda.

Endurir multes i augmentar la vigilància

Malgrat que els joves són els menys amoïnats amb l'incivisme, són els que adopten una perspectiva més punitivista a l'hora d'afrontar-lo. L'enduriment de sancions és la recepta més adient per a pràcticament una de cada dues persones d'aquesta franja d'edat (47%). També és la mesura més citada entre tota la població de la ciutat, tot i que en una freqüència molt més baixa: el 34%.

Un enfocament que ja ha estat adoptat pel govern de Jaume Collboni a través del Pla Endreça. Poc després de guanyar les eleccions del 2023, l'Ajuntament va anunciar un encariment del 55% en les multes relacionades amb l'ordenança de convivència i va prémer l'accelerador sancionador. Tal com va explicar Nació, el nombre de multes va augmentar un 35% el primer any de Pla Endreça respecte a l'anterior.

"El top manta a Barcelona és una activitat residual", va celebrar el tinent de Seguretat, Albert Batlle, quan feia un any d'aquesta política. El comerç ambulant, il·legalitzat a l'ordenança de convivència, és l'activitat més multada per la guàrdia urbana, fregant les 50.000 sancions en dotze mesos.

En segon lloc, tal com es desprèn de l'enquesta encarregada per l'Ajuntament, augmentar la vigilància seria la segona mesura més popular per a fer front aquest tipus d'infraccions, com ho són el comerç ambulant, el consum d'alcohol a l'espai públic (exceptuant les terrasses dels bars) i les necessitats fisiològiques al carrer. En aquest sentit, aproximadament el 30% de la població considera que un increment en els nivells de vigilància policial tindria efectes positius.

Força més impopulars són els enfocaments de caràcter més social, com les campanyes de sensibilització (19%), donar més informació a la ciutadania (7,5%) o demanar la col·laboració ciutadana (5%), les altres tres opcions permeses a l'enquesta.