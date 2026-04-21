Plataforma per la Llengua ha denunciat que des de la biblioteca digital de Biblioteques Públiques de Catalunya recomanen més llibres en castellà que català per aquest Sant Jordi. Segons apunten, proposen 123 llibres en castellà i 77 en català. Biblioteques Públiques de Catalunya fa referència al sistema que agrupa i coordina la xarxa de biblioteques públiques del país, gestionades per la Generalitat i les diferents diputacions i ajuntaments.
Concretament, aquesta setmana, a la biblioteca digital s'hi poden consultar recomanacions de llibres agrupades en diferents seccions. Si bé hi ha un apartat dedicat només a novetats en català, els altres inclouen volums tant en català com en castellà. A la secció de llibres temàtics, se'n proposen 74 en castellà, 16 en català i un en anglès. A novetats infantils, 32 en català i 27 en castellà; i, a novetats juvenils, 25 en castellà i 8 en català. Finalment, pel que fa a noves biografies, en recomanen 23 en castellà i 8 en català.
Davant de les xifres, Plataforma per la Llengua ha anunciat que es posaran en contacte amb Biblioteques públiques de Catalunya: "Nosaltres els escriurem perquè rectifiquin". D'altra banda, ha fet una crida a les xarxes perquè la ciutadania proposi obres en català amb l’objectiu d’ampliar les recomanacions de cara a la diada.
Novetats literàries en català
Sigui per regalar o per a un mateix, el gran repte de cada 23 d'abril és anar fins a les parades amb la idea clara de la novel·la que volem que tingui un lloc a la nostra prestatgeria. Si encara no sabeu en quina història submergir-vos aquest any, des de Nació hem preparat un recull de vint novetats literàries per ajudar-vos a triar la millor companyia per a aquesta festa de la rosa i el llibre. Algunes de les opcions són Crispetes de matinada de Regina Rodríguez Sirvent, Una casa sense diaris d’Ariadna Oltra o L'última vegada que et dic adeu de Natza Farré.