Protecció Civil demana «seny» davant l’onada de calor i l’alt risc d’incendi

Protecció Civil ha fet una crida al "seny" i a la "col·laboració ciutadana" davant la coincidència de la primera onada de calor de l'estiu amb Sant Joan i l'elevat risc d'incendi. Segons el Meteocat, les temperatures tocaran sostre diumenge i es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent, on poden superar els 40 graus.\r\n\r\nLa subdirectora general de Protecció Civil, Imma Solé, ha demanat als col·lectius vulnerables evitar exposar-se a la calor extrema, ha instat la ciutadania a "no iniciar activitats que puguin causar focs", i de cara a Sant Joan, ha exigit no usar pirotècnia a prop de zones forestals. Els Bombers han reclamat “prudència” i han dit que redoblaran esforços davant un cap de setmana complicat en plena temporada de sega.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nPrimer avís del Meteocat per calor extrema: 29 comarques en alerta Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n