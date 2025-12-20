Protecció Civil envia una Es-Alert per pluges torrencials a 13 municipis del Barcelonès Nord, el sud Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Concretament, l’alerta als mòbils s’ha enviat a les poblacions de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Canovelles, Granollers, Parets del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Martorelles, la Llagosta, Sant Fost de Campsentelles, Montcada i Reixac, Tiana i Montgat, tot i que des de Protecció Civil s’informa que es pot haver rebut en zones limítrofes. L’avís és per a les pròximes dues hores i en aquestes zones hi ha algunes incidències.
De moment, els Bombers han rebut vuit avisos a Badalona per filtracions d’aigua i inundacions de baixos. Concretament, és on dimarts passat van aparèixer imatges sorprenents dels aiguats i els embossaments de Badalona, els quals va donar peu a un xoc entre l'alcalde popular Xavier Garcia Albiol i el Govern. El badaloní va exigir al Govern que fes la seva feina i assenyalava la "inacció" de l'executiu per no enviar cap alerta als mòbils dels ciutadans.
Aquest cop sí que s'ha enviat i en el missatge, es demana evitar desplaçaments i activitats a l’exterior, no apropar-se a rius, rieres ni barrancs, ni travessar passos inundables o amb aigua. També es demana no baixar a soterranis, pujar a pisos superiors si entra aigua, i trucar al 112 en cas d’emergència.
Els registres de precipitació més destacats ja superen els 50-60 litres a diverses poblacions com Sant Fost-Mas Llombart (66,8 litres), Mollet-estació de França (62,6 litres), Badalona-Museu (56,4 litres) i Badalona-Progrés (53,8 litres), segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic.
Forts ruixats durant dissabte al litoral barceloní i gironí
Durant dissabte es mantindran els forts ruixats que han caigut durant el matí. Les comarques afectades la jornada de dissabte són el Garraf, Baix Llobregat, el Moianès, Osona, l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla d'Estany i el Baix Empordà, que estan en perill alt per pluges. D'altra banda, les comarques que estan en perill molt alt són el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Vallès Oriental, la Selva, el Maresme i el Gironès. Aquestes comarques també acumulen avís per acumulació de pluges que podrien superar els 100 litres en 24 hores.
Alertes per pluges intenses també diumenge
El diumenge matinada la nuvolositat minvarà d'oest a est i a partir de mig matí el cel estarà poc ennuvolat. Fins al final del matí hi haurà algunes precipitacions localment fortes al litoral i prelitoral nord. A partir del vespre, se n'esperen a la meitat sud i resta del terç oest del país d'intensitat entre feble i moderada.
El Meteocat també ha emès avís de perill alt per pluges per la jornada de diumenge, però aquesta vegada abraça molt menys territori i la meitat del dia, ja que serà a partir de la tarda quan minvi la intensitat. Les comarques afectades per la tempesta són la Garrotxa, l'Alt Empordà, el Pla d'Estany, el Baix Empordà, el Gironès i la Selva.