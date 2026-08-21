Quan una promoció d'habitatge públic es converteix en un cau de «desperfectes» en tan sols mig any

Els veïns de la comunitat Illa Centre del Masnou (Maresme), un bloc d'habitatge públic impulsat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), denuncien "infinitat de desperfectes" en una promoció que, consideren, no té els mínims exigibles. Els afectats expliquen que l'obra s'ha fet "amb poques ganes" i critiquen la qualitat dels acabats, que en poc més de vuit mesos ja mostren símptomes de desgast. També alerten dels maldecaps provocats per l'aigua, ja que en diferents espais han aparegut filtracions, humitats i òxid. L'AMB defensa que és "bastant habitual" que s'hagin de fer "reajustaments" en obres noves, però que malgrat tot s'ha fet un seguiment "exhaustiu" de cada cas i que la constructora ja hauria resolt el 90% de les incidències.
La promoció de la plaça Nova de les Dones del Tèxtil del Masnou té un total de 67 habitatges, dels quals 36 són en règim de venda i els altres 31 de lloguer. L'AMB va fer la seva posada de llarg el mes de març, malgrat que els primers veïns ja van entrar-hi a viure el desembre de 2025. Durant aquest acte institucional del març passat es va destacar la "qualitat" i la "dignitat" de la promoció, unes paraules que ara ressonen al cap dels veïns, que veuen com en menys d'un any han començat a aparèixer problemes que allunya la realitat dels pisos d'aquests qualificatius.
"L'habitatge públic hauria de ser una altra cosa"
Durant els episodis de pluges, s'han viscut filtracions als trasters i a l'aparcament. També té filtracions la claraboia d'accés a l'edifici. I els desguassos dels espais exteriors fan caure l'aigua d'un pis a l'altre, deixant negats els espais comuns de l'edifici. D'altra banda, a l'interior d'alguns pisos també es comencen a veure alguns símptomes relacionats amb l'aigua, com humitats a sostres o sòcols bufats per algunes filtracions internes de les zones humides dels habitatges. "No pot ser que una obra que no arriba a l'any de vida estigui en aquest estat", es lamenten.
Un altre dels desperfectes que citen és l'aparició d'òxid en plaques metàl·liques, un material molt present en tota l'obra. Els veïns posen en dubte la idoneïtat del material per a una promoció a tocar del mar i, per tant, exposada a alts nivells d'humitat. En alguns espais, de fet, ja s'han fet les primeres substitucions.
Portes que no tanquen correctament o acabats imperfectes en enrajolats o dutxes són altres de les "25 petites coses" que els veïns es van trobant en el seu dia a dia i que els han portat a organitzar-se per reclamar a l'administració una resposta realment efectiva.
En aquest sentit, un dels veïns afectats, en Pau Serra, denuncia que més enllà de les incomoditats que els provoca l'actual situació és especialment preocupant pel fet que siguin habitatges públics: "Hem passat de la il·lusió d'un pis nou a això. L'habitatge públic hauria de ser una altra cosa".
Amb tot, l'AMB recorda que l'obra està encara en període de garantia i que la constructora farà les reparacions que siguin necessàries. L'ens públic assegura que té coneixement de les reclamacions, amb visites als afectats, i diu que hi ha un calendari per solucionar els problemes existents "en les pròximes setmanes".
Els veïns, però, recelen d'aquestes promeses. Creuen que amb el pas del temps la predisposició a reparar els desperfectes serà menor per part de l'empresa constructora i el període de garantia s'anirà esgotant. La garantia més llarga és per a problemes estructurals, un àmbit en què, per ara, no s'han detectat problemes. "També s'han de dir les coses bones i sembla que l'edifici no anirà a terra", ironitzen els veïns.