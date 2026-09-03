Quatre joves detinguts per amenaçar diverses persones amb un ganivet a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre joves per presumptes amenaces amb una arma blanca al carrer Tuset de Barcelona, segons confirmen fonts policials a Europa Press i ha avançat El Caso. Tres dels detinguts tenen 20 anys i l'altre té 19 anys.
Els fets van passar el 29 d'agost cap a les 06.30 hores davant els locals d'oci del carrer barceloní. Un dels joves va començar a amenaçar amb un ganivet les persones que sortien de les discoteques a aquella hora i els treballadors dels locals, però no es va produir cap enfrontament. Un dels detinguts té dos antecedents policials per robatoris violents.
Dues detencions més a Barcelona: dos fugitius acusats d'homicidi
La policia també ha detingut dos fugitius internacionals acusats de diversos homicidis a la capital catalana. Els fets no estan relacionats entre si, però les dues detencions s'han fet a la ciutat. En primer lloc, els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver comès l'intent d'assassinat de dues persones a Istanbul (Turquia). L'home, de 28 anys, tenia vigent una Ordre Internacional de Detenció (OID) emesa per les autoritats de Turquia pels delictes de temptativa d’homicidi, tinença d’armes, robatori amb violència, robatori amb força i amenaces.
Paral·lelament, la policia espanyola ha detingut un altre home a l'estació del Nord de Barcelona reclamat per les autoritats franceses per un homicidi comès a París. Segons ha informat aquest dijous el cos policial, sobre el detingut pesava una ordre europea de detenció i entrega (OEDE) i les autoritats franceses el consideraven "molt perillós". L’home hauria apunyalat mortalment un ciutadà francès amb qui compartia pis i posteriorment hauria fugit cap a Espanya.