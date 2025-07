Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 12 i 13 de juliol

Continua el juliol amb la calor, les ganes d'estar a prop de l'aigua i les festes majors. Si aquest cap de setmana estàs per Barcelona o en qualsevol part de Catalunya, aquí et deixem idees per sortir de casa, deixar l'aire condicionat una estona i passar-t'ho bé en amics i en família.

La regata Puig Vela Clàssica

Més de 40 embarcacions de 10 nacionalitats diferents desfilaran a la XVIII edició de la regata Puig Vela Clàssica de Barcelona. La competició reunirà les bastimentes més destacades de l'arquitectura naval dels segles XIX i XX. Des del dimecres fins al dissabte, els amants de la vela i la mar podran gaudir de l'espectacle des de les aigües de la Barceloneta, el Port Olímpic o el Port Vell.

Festa Major del Raval

Des d'aquest dijous fins al diumenge, podràs gaudir de la Festa Major del Raval a Barcelona. Entre els diferents actes culturals i populars destacats, el dissabte a les 17 h hi ha la cercavila de gegants i colles bastoneres que enllaçarà amb la diada castellera. El diumenge, la tabalada i el correfoc culminaran la Festa Major amb un itinerari que recorrerà tots els carrers del barri. Pots consultar tot el programa aquí.

Festival Art Nou

Una altra opció per als amants de l'art és descobrir nous talents a la 14a edició d'Art Nou, el Festival d’Art Emergent, que compta amb un extens programa d’exposicions i activitats de joves creadors i creadores. Fins al 4 de setembre, pots gaudir de més d’una trentena d’exposicions ubicades en diferents espais i galeries de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat.

Teatre amb criatures

Si tens criatures, aquest cap de setmana pots anar a veure el teatre Gènesi a la Sala Espai Lliure a Montjuïc, Barcelona. L'espectacle parla del canvi climàtic a través d'una exploració en què els més menuts assumiran el paper d'un escenògraf o d'una escenògrafa per configurar un nou món des de zero. La durada és d'una hora i el preu de l'entrada general és de 15 euros. També tens altres opcions per fer en família aquest juliol a tot Catalunya.

Festa Major de Vic

El municipi de Vic encara la recta final de la seva Festa Major aquest cap de setmana. El dissabte celebren el 99è Concurs de Colles Sardanisteso i el diumenge, el castell de focs de tancament. Pots consultar aquí el programa sencer. I, si busques altres opcions a Osona o el Lluçanès, aquí tens tota l'agenda.