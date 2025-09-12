Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 13 i 14 de setembre

Acaba l'estiu, encarem la recta final de festes majors, comença un nou curs escolar i en alguns racons de Catalunya ja comencen a aparèixer els primers bolets de la temporada. Després d'una setmana marcada per la tornada a l'escola a tot el país i per una Diada passada per aigua, des de Nació t'oferim un recull d'opcions lúdiques, socials i culturals per fer aquest cap de setmana amb amics o família.
Festes majors de barri a Barcelona
Els barris de Barcelona continuen de festa major. A Poblenou, el bingo musical o la cantada d'havaneres protagonitzaran la jornada de dissabte. Aquest mateix dia, a Horta podeu visitar la Fira de la cervesa artesana o el gran correfoc i diumenge la baixada d'andròmines. Pel que fa a barris una mica menys petits, també estan de celebració a la Bordeta i la Salut. Entre d'altres, aquest dissabte podeu gaudir de la ballada de sardanes a la Bordeta i la paellada popular a la Salut.
Competició internacional de CrossFit
La quarta edició del Wodcelona, la competició internacional de CrossFit més inclusiva del món, torna aquest cap de setmana al Parc del Fòrum. Si ets amant del gym i el CrossFit no et pots perdre aquest esdeveniment que dona suport a l'acció social amb col·lectius en risc d'exclusió social. L'entrada per al públic és gratuïta.
Festival mexicà a Poble Espanyol
Aquest cap de setmana arriba també la 15a edició del Festival Barcelona Vive México, una festivitat dedicada a la cultura mexicana que ja és una tradició a Barcelona. L'escenari de l'esdeveniment serà el Poble Espanyol, que durant els dies 13 i 14 de setembre celebrarà la identitat d'aquest país.
Plans en família
A Tàrrega, les famílies amants del teatre al carrer hi teniu una cita imprescindible: la Fira de teatre al carrer, amb programació per a tots els públics. Més cap al nord del país, el Castelló d’Empúries es transforma cada any durant un cap de setmana de setembre en una autèntica capital medieval amb el Festival Terra de Trobadors. Aquests plans i més aquí.
El Mercat del Bolet de Cal Rosal
S'espera que el 2025 sigui "un bon any de producció de bolets". Per això, els paradistes del Mercat del Bolet de Cal Rosal, a la comarca del Berguedà, van començar aquest passat 10 de setembre a vendre tota mena de bolets, a més d’altres productes de proximitat com mel, formatge o embotits. La selecció de parades estarà diàriament a la Porta del Comerç. Consulta més opcions al Berguedà.
Festa Major de Santa Creu de Jutglar 2025
En un petit racó del Lluçanès, a Santa Creu de Jutglar també hi ha Festa Major aquest cap de setmana, amb un programa d'actes per a tots els gustos i tots els públics. Consulta tota la informació aquí.