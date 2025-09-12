Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 12, 13 i 14 de setembre

Malgrat que, astronòmicament, encara no haguem arribat a la tardor, el context típic d'aquesta estació es va fent cada dia més present al Berguedà. Aquest canvi també es nota a l'agenda, que de mica en mica va abandonant els actes de nit al carrer i potencia les activitats exteriors a les hores diürnes. I, per descomptat, es veu en la temàtica de les activitats, que respiren bolets, fires i cultura.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 12, 13 i 14 de setembre.
Es preveu que aquest 2025 sigui "un bon any de producció de bolets" i, per tant, els paradistes del Mercat del Bolet de Cal Rosal són optimistes amb la temporada d’enguany. Des del 10 de setembre i fins al novembre -en funció de com avanci la campanya- la Porta del Comerç de la colònia acull diàriament una selecció de parades on comprar tota mena de bolets, a més d’altres productes de proximitat com mel, formatge o embotits.
Festa Major de Sant Corneli
El nucli de Sant Corneli està celebrant la seva festa major. La cita va arrencar el dia 10 a la tarda i presenta un cap de setmana amb molta varietat d’activitats. Un dels destacats es viurà el divendres al vespre, amb el concert de la Melanza Ensemble a l’església de Sant Corneli (19.00h), vetllada que s’allargarà amb un sopar i un concert. Dissabte a la tarda, es disputaran els clàssics Concurs de Truc i el Tir al Plat, en una jornada que tornarà a cloure amb música. I l’agenda no s’oblida dels menuts, que tenen a l’abast una gimcana, taller de pinta cares i inflables, entre dissabte i diumenge. El darrer dia de l’agenda és el 14 de setembre, quan es desenvoluparan dos actes tradicionals de festa major: sardanes amb la Cobla Pirineu i havaneres amb Petit Havana Trio. Consulta el programa.
Festival Internacional de Cant Coral de Puig-reig
L’Agrupació Sardanista, Polifònica i Cultural de Puig-reig i l’Ajuntament de Puig-reig han col·laborat per fer possible el 45è Festival de Cant Coral Catalunya Centre, certamen que se celebrarà de l’11 al 14 de setembre. El cartell combina la presència de destacades formacions de fora de Catalunya amb el talent musical del territori, mantenint l’aposta per oferir concerts d’alta qualitat, atractius tant per al públic fidel com per a nous espectadors. La primera jornada celebrada a la Sala dijous a la nit va comptar amb la participació de la Coral Kantikum, de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig (EMMP), i la catalana Metropolitan Union Barbershop Quartet. Divendres (21.00h), serà el torn de la Choral Phydelius de Portugal i dissabte (21.00h) es donaran cita la Jazz Be-voice de l’EMMP i la Polifònica de Puig-reig. El concert de cloenda serà diumenge (19.00h) amb la participació de la Polifònica de Puig-reig, el Grup Cantaire Sant Bartomeu (Casserres), Choral Phydelius (Portugal), Gli Appassionati (Galícia) i les corals de l’Escola de Música de Puig-reig en el cant comú. Aquests concerts tindran lloc al pavelló i les entrades es poden comprar anticipadament a Iglesias Fotògrafs i a la Llibreria Montserrat de Puig-reig per 10 euros, o a taquilla per 15 euros.
Berga celebra una nova edició del cicle Berga viu l'estiu, una iniciativa impulsada per l'Oficina de Turisme i el Museu Comarcal de Berga que té per objectiu divulgar el coneixement sobre la història i el patrimoni cultural de la ciutat. Aquest cap de setmana s’ha programat la darrera activitat d’enguany: Cal Sarraís, el jardí de les delícies (13 de setembre).
El Club del Joc
El Club del Joc és una activitat dedicada als jocs de taula i adreçada a tots els públics. És a càrrec de la Cia. de Jocs l’Anònima i té el suport de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Berga. Les persones participants podran gaudir gratuïtament d’una àmplia varietat de jocs d’estratègia, cooperatius, divertits, d’atzar, d’habilitat, entre molts altres. La nova temporada arrenca aquest dissabte, 13 de setembre, a partir de les 21.00 hores i fins a la mitjanit, a l’Espai Jove de Berga.
La Catllaràs
La Catllaràs és una cursa no competitiva de BTT que transcorre per l'espai d'interès natural del Catllaràs. Es pot triar entre dos recorreguts de diferent duresa i distància, la Llarga i la Curta, a banda de tenir a disposició la Catllaràs Kids, pels petits ciclistes. La competició tindrà lloc el 14 de setembre i la sortida serà a les 08.30 hores des de Sant Julià de Cerdanyola.
«Llegir Lolita a Teheran»
A l’Iran revolucionari, la professora Azar Nafisi reuneix en secret set joves alumnes per llegir literatura occidental prohibida. Cada dijous, durant dos anys, les noies descobreixen en autors com Nabokov o Austen una escletxa de llibertat. Aquesta experiència transformarà les seves vides que, a poc a poc, s’aniran barrejant amb la trama de les obres que llegeixen. Aquesta és la sinopsi de Llegir Lolita a Teheran, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge a les 18.00 hores i el dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.