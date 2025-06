Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 21 i 22 de juny

Aquest cap de setmana comença oficialment l'estiu i fa de teloner a la revetlla de Sant Joan. Per tant, Barcelona i Catalunya ofereixen plans de tota mena per a gaudir d'aquests dies lliures, tot i que calorosos. Encara que el cap de cartell és la Patum de Berga, aquí us deixem altres opcions.

Jornada de portes obertes al Museu de la Música

El dissabte 21 de juny, el Museu de la Música de Barcelona celebra el Dia de la Música amb una jornada de portes obertes, de 10.00 h a 19.00 h. El museu proposa un viatge pels mons de la música –la història i les cultures- a través dels instruments, d'escoltar i d'interactuar sonorament.

Els instruments es poden contemplar alhora que també es pot escoltar des del violoncel de Pau Casals a un sarangui de l'Índia, des d'Albéniz a Granados, Sor, Paco de Lucía i els Rolling Stones. A banda de les exposicions, a les 17.30 h es farà un concert de gamelan a càrrec de la formació resident del Museu, Gamelan Barasvara. L'actuació tindrà lloc a l'espai exterior de l'Auditori i amb accés lliure.

Petites, mitjanes i grans

Aquest és un espai gratuït, pensat per a infants de 0 a 10 anys i famílies, on descansar, dibuixar, jugar o mirar pel·lícules. Els infants poden dibuixar nous éssers que siguin alhora tan petits com una formiga i tan grans com una balena.

També poden jugar amb projeccions per inventar llocs on viure —un bosc, un niu, una habitació o un edifici— o prendre mides a l'entorn amb unitats de mesura com ara colibrís, suricates o linxs, entre moltes altres animalades. L'horari és d'11.00 h a 14.00 h i de 16.30 h a 19.30 h al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

XI Festival Matsuri

Al Moll de la Fusta el Festival Matsuri celebra l'onzena edició els dies 21 i 22 de juny. L'esdeveniment vol fomentar l'intercanvi cultural entre el Japó i Catalunya a través de les tradicions folklòriques, com ara el ball, l'espectacle, les cançons tradicionals i els llocs de menjar tan autèntics dels Matsuri japonesos. L'horari és de 12.00 h a 20.00 h i l'entrada general costa 5 €, però és gratuïta pels menors de 12 anys.

Durant el cap de setmana hi haurà espectacles d'artistes barcelonins i del Japó com una demostració de Samurai de Katanaya Ichi, els concerts de Chieko Kojima, Tetsuro Naito, Tomoko Takeda i Ryota Kawano, que interpretaran música tradicional japones, exhibicions de karate, kenjutsu i actuacions de tambors japonesos.