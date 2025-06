Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 28 i 29 de juny

L'estiu ja és aquí. I malgrat la calorada que tocarà patir, aquest últim cap de setmana de juny hi ha múltiples opcions per fer activitats tant a l'aire lliure, com en espais tancats per refugiar-se de la calor. Cultura, mercats o festes majors, plans de tota mena i per totes les butxaques.

Sala Montjuïc

Aquest cap de setmana es posa en marxa una de les iniciatives que més èxit va tenir l'estiu passat a Barcelona, el festival de cinema a l'aire lliure Sala Montjuïc. S'allargarà de divendres fins al 6 d'agost i aquest any es trasllada temporalment a Les Tres Xemeneies (Sant Adrià de Besòs), un espai emblemàtic amb vistes al mar i encant industrial. L'entrada general val 8,5 €.

El cicle presenta una selecció dels films més destacats de la temporada, estrenes recents i títols premiats, així com films de culte i clàssics imprescindibles, a més de concerts i gastronomia sota les estrelles. S'hi podran veure títols com A complete unknown, Anora, El 47, Conclave, The substance, Wicked o Forrest Gump, entre d'altres. Totes les pel·lícules es projecten en versió original subtitulada.

Inauguració nova Via Laietana

Després de més de tres anys d'obres, la nova Via Laietana s'inaugurarà el diumenge, 29 de juny, amb una festa ciutadana. Durant tot el diumenge, entre les 10.30 i les 18.00 hores, la Via Laietana s'ocuparà amb activitats, música i tallers, per tal de convidar tota la ciutadania a conèixer com ha quedat el carrer. Un cop acabi la festa ciutadana, diumenge a la nit s'obrirà al trànsit la Via Laietana en tots dos sentits.

Mercat La Puça del Clot-Aragó

A qui li agradin els mercats de segona mà aquest cap de setmana té una cita al de La Puça del Clot-Aragó. S'allargarà de 10 h a 20 h el diumenge i hi haurà més de cent paradetes. Hi haurà roba, però també productes artesans o de disseny. El mercat col·labora amb l'Eix Clot i el Garage Barcelona i obre la porta a qui vulgui anar a portar coses de casa i participar de l'intercanvi.