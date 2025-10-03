Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 4 i 5 d'octubre

Ja som al primer cap de setmana d'octubre. Després d'una nova setmana de rutina, arriba el cap de setmana amb els plans culturals típics de tardor: fires, festivals i festes arreu de Catalunya. Consulta el llistat de plans que t'hem preparat des de Nació perquè puguis gaudir d'aquest dissabte i diumenge en amics i en família.
Festa de la bici
Barcelona acull aquest diumenge, 5 d’octubre, la Festa de la Bici i la tradicional Bicicletada, amb més de 3.500 participants previstos. La pedalada arrencarà a les 10 h al carrer Aragó i recorrerà diversos punts cèntrics fins al passeig de Lluís Companys, on hi haurà tallers, música i activitats familiars. L’esdeveniment busca promoure una mobilitat més activa, saludable i sostenible, una cita imprescindible per gaudir d'aquest transport a dues rodes.
Viu Montjuïc
El 4 i 5 d’octubre se celebra una nova edició de Viu Montjuïc, un cap de setmana amb més de 90 activitats culturals i de lleure per a totes les edats. Més de 40 equipaments del parc obriran portes amb itineraris guiats, visites a exposicions, tallers familiars, concerts i espectacles de teatre i dansa. La proposta busca apropar la muntanya a la ciutadania amb una oferta diversa i participativa.
Festa major de la Rambla
I aquest dissabte la Rambla dona el tret de sortida a la seva 64a festa major amb un ampli programa d’activitats gratuïtes organitzades per entitats i comerços de la zona. Les flors en seran, un any més, el fil conductor, amb tallers d’art floral, rutes i decoracions. També hi haurà música, concursos, activitats infantils i fires d’artesania i productes catalans. Una proposta festiva i popular oberta a tota la ciutadania.
Amb criatures
Els plans per fer amb criatures augmenten quan arriba la tardor. A Sort, podeu anar al Festival Lo Llumaner, dedicat a la literatura infantil i juvenil; a Vilassar de Mar, el Festival de Titelles FIROBI omple els carrers d'espectacles familiars de titelles; i, a l'Escala, arriba el Cap de Setmana Ibèric, que permet descobrir la fascinant cultura dels ibers amb activitats per a tota la família. Aquí teniu tots els plans de cap de setmana. I, si us falten idees, també podeu consultar el recopilatori de festivals culturals de tardor per anar amb criatures.
Cap de setmana boletaire a Berga
A Berga, serà el cap de setmana més boletaire, gràcies a la BergaBolet i la Festa dels Bolets. A la Pobla de Lillet, celebren la Festa Major del Roser. Al Baix Berguedà, els protagonistes són la poesia i les colònies industrials. I a Bagà, celebren el cap de setmana del trail running amb l'Ultra Pirineu. Tots els plans de cap de setmana aquí.
Al Camp de Tarragona
El primer cap de setmana d’octubre arriba carregat d’activitats al Camp de Tarragona, amb Reus com a epicentre de cites destacades com la Diada del Mercadal, on s’esperen castells de gamma extra, i el festival Reus Ocult. A la comarca també hi ha propostes com el Festival Empelt a la Selva del Camp, les batucades de Riudoms o el concert de Leticia Sabater a les festes de les Clarisses. A més, a Tarragona es pot gaudir de la programació Tarraco25 i de l’exposició de Nuri Mariné al Port, entre moltes altres activitats festives i culturals arreu del territori. Consulta aquí totes les opcions.
A les Terres de l'Ebre
Aquest cap de setmana les Terres de l’Ebre ofereixen una agenda plena d’opcions per a tots els gustos. A Tortosa, el festival A Cel Obert obre patis i claustres del centre històric amb instal·lacions artístiques efímeres, mentre que Amposta acull el FesticAM, amb espectacles de circ, teatre i dansa. A l’Ametlla de Mar, la gastronomia pren el protagonisme amb les Jornades del Peix de Llotja i la festa popular SuquetFest, i a Horta de Sant Joan es pot gaudir de la Fira Dolça Tardor, amb tapes, vins i activitats tradicionals. L'agenda completa aquí.
Festivals i fires a Osona
Osona i el Lluçanès viuen un cap de setmana ple de propostes culturals i gastronòmiques. A Vic arrenca el Festival Protesta amb cinema social i activitats paral·leles, i també s’hi farà la Fira d’Economia Circular. A Manlleu torna la Fira del Porc i la Cervesa, amb tres dies de tastos i activitats, mentre que la festa Benvinguts a Pagès portarà visites a explotacions i productors d’arreu de la comarca. La programació es completa amb la Fira de la Mercè de Calldetenes i el Cap de Setmana Ibèric, amb activitats als jaciments de la Ruta dels Ibers. Consulta tots els plans aquí.