Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 3, 4 i 5 d'octubre

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 3, 4 i 5 d'octubre a les nostres comarques.
Vic: Festival Protesta
Del 2 al 13 d'octubre se celebra a Vic el Festival Protesta, que enguany arriba amb 35 pel·lícules -20 llargmetratges i 15 curtmetratges- de cinema social. Els films aniran acompanyats d'actuacions musicals, espectacles, poesia o xerrades. També s'han programat propostes com taules rodones, un pòdcast, un bingo musical o un taller d'humor gràfic.
- Què? Festival Protesta
- Quan? Del 2 al 13 d'octubre
- On? Vic
- Més informació
Manlleu: Fira del Porc i la Cervesa
Del 3 al 5 d'octubre se celebra a Manlleu la 32a edició de la Fira del Porc i la Cervesa, un esdeveniment farcit de propostes relacionades amb la gastronomia i la cultura del territori. Enguany arriba amb novetats: es recuperen els tres dies de fira i se sumen nous espais, com la plaça de Dalt Vila, on s'ubicarà l'Aula del Gust i un ampliat mercat de productors. També al Casal Popular Boira Baixa desplegaran la 12a edició de la Festa del Verro i la Birra amb un programa d'activitats lúdiques, culturals i reivindicatives.
Osona i Lluçanès: Benvinguts a Pagès
Els dies 4 i 5 d'octubre arriba a Osona i el Lluçanès una nova edició -la 10a- de la festa Benvinguts a Pagès, dos dies durant els quals es despleguen activitats diverses arreu del territori per acostar el món rural a la ciutadania. Hi participen explotacions agrícoles i ramaderes, allotjaments rurals i restaurants.
- Què? Benvinguts a Pagès 2025
- Quan? 4 i 5 d'octubre
- On? Osona i Lluçanès
- Més informació
Vic: Fira d'Economia Circular
Arriba a Vic la 5a edició de la Fira d'Economia Circular. Serà aquest diumenge 5 d'octubre a la rambla Tarradellas de la capital d'Osona i s'hi podrà trobar un mercat de segones oportunitats, una zona d'intercanvi d'objectes, entitats relacionades amb el sector o propostes infantils.
- Què? Fira d'Economia Circular
- Quan? Diumenge 5 d'octubre
- On? Vic
Calldetenes: Fira de la Mercè
Aquest dissabte 4 d'octubre arriba la 13a edició de la Fira de la Mercè de Calldetenes, la fira del comerç i la bona teca. Serà una jornada per gaudir de la gastronomia i el producte local, així com per descobrir el comerç del poble. La diada es nodrirà d'un ampli ventall d'activitats populars i festives per a tots els públics. L'esdeveniment compta amb quatre zones diferents: l'Espai gastronòmic, les botigues al carrer i les parades d'artesania, els estands vinculats al motor, el bicitrial i els cotxes clàssics, i un espai infantil.
- Què? Fira de la Mercè
- Quan? Dissabte 4 d'octubre
- On? Calldetenes
- Més informació
Osona: Cap de setmana Ibèric
Arriba la 25a edició del Cap de Setmana Ibèric, una proposta lúdica i divulgativa al voltant de la Ruta dels Ibers, que agrupa els jaciments ibèrics de Catalunya. A Osona n'hi ha tres: el Turó del Montgròs, el Casol de Puigcastellet i l'Esquerda de Roda de Ter.
- Què? Cap de setmana Ibèric
- Quan? 4 i 5 d'octubre
- On? Osona
Vic: Visita guiada dels diumenges
La ciutat de Vic reprèn les visites guiades dels diumenges. Aquest mes d'octubre, s'ofereix una visita molt especial: la primera part de la Ruta Històrica del Nen, un dels tres caps de llúpia de la capital d'Osona. La visita anirà a càrrec de Xavier Cervera de Fòrum Vicus i es desplega els diumenges.
- Què? Visita guiada dels diumenges
- Quan? 5, 12, 19 i 26 d'octubre
- On? Vic
- Més informació