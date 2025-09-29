La Fira del Porc i la Cervesa de Manlleu recupera el format de tres dies i incorpora nous espais

A Manlleu, l'arribada de la tardor és sinònim del Porc i la Cervesa, la fira gastronòmica que ofereix al visitant una àmplia oferta d'activitats relacionades amb la gastronomia i la cultura del territori.
Amb un pressupost estimat de 95.000 euros, la 32a edició arriba amb novetats: l'esdeveniment recupera el format de tres dies i se celebrarà al llarg del divendres 3, el dissabte 4 i el diumenge 5 d'octubre. Al mateix temps, l'organització aposta per sumar nous espais incorporant la plaça de Dalt Vila, on s'ubicarà l'Aula del Gust i el mercat de productors.
La Fira del Porc i la Cervesa 2025 comptarà amb una programació àmplia d'actes i activitats relacionades amb la gastronomia i la cultura cervesera, així com música en directe i espais d'oci pels més menuts.
"És una cita imperdible pels manlleuencs i les manlleuenques i tota la comarca d'Osona", apunta l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, tot afegint que "cada any ve gent d'arreu del país a gaudir-ne".
Més dies i nous espais
La 32a edició de la Fira del Porc i la Cervesa de Manlleu arriba amb novetats: l'esdeveniment recupera el format de tres dies i se celebrarà durant el cap de setmana del 3, 4 i 5 d'octubre.
La fira "connecta tradició, gastronomia i oci, a més de formar part de l'agenda de la nostra ciutat per dinamitzar el comerç i reivindicar la nostra cultura", explica l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira.
Per a tot plegat, i malgrat els esculls econòmics que travessa l'Ajuntament de la capital del Ter, aquest 2025 s'ha treballat per tornar a una celebració de tres dies: "Apostem pel Porc i la Cervesa i pel producte de qualitat".
Al mateix temps, enguany se sumen nous espais a la fira, que incorpora la plaça de Dalt Vila, on s'ubicarà un ampliat mercat de productors i el nou concepte d'Aula del Gust, on es realitzaran tastos i demostracions en directe i a l'aire lliure amb l'objectiu de fer-la més accessible a tothom.
Enguany, el Porc i la Cervesa de Manlleu creix en nombre de cerveses, productors i restauradors. "Hem establert noves aliances amb diferents empreses del sector porcí i cerveser per fer créixer la fira", explica David Sanglas, gastrònom i coordinador de la fira, remarcant que "Manlleu vol ser punt neuràlgic del producte agroalimentari d'Osona".
Tot plegat es veurà reflectit a l'Aula del Gust, on s'oferiran experiències vàries amb productes del territori, com un tast a cegues d'embotits guiat per Josep Dolcet o una activitat a càrrec de Jordi Corominas, del restaurant Thymus, que cuinarà diversos productes de Fet a Osona. En l'àmbit cerveser, s'oferiran diversos tastos i maridatges.
La fira "està molt arrelada a Manlleu", apunta Montse Costa, regidora d'Esports i Festes, tot afegint que des de l'organització s'ha treballat per "explorar" noves propostes per a una de les festes més estimades a la capital del Ter.
A la plaça Fra Bernadí s'hi concentrarà la Granja -amb propostes infantils-, l'Espai Porc i Cervesa -amb les parades de degustació i cerveses artesanes-, els concerts de música en directe o l'Espai Porc, on aquest 2025 es recuperen les matances de dissabte i diumenge.
En aquesta línia, amb la col·laboració dels paradistes del Mercat Municipal de Manlleu, s'explicarà la història i la tradició de les matances del porc a Catalunya. "Recordarem perquè van començar i com es conservaven els aliments", explica Cesc Colom, representant del Mercat Municipal. També apunta que, una de les grans atraccions de la fira, són els porcs que es rostiran al caliu durant 14 hores, dels quals se'n servirà un tast al vespre per tothom que vulgui provar-ho.
Porc i Cervesa és, també, una festa per passar-ho bé i el programa inclou propostes musicals en directe per amenitzar les diferents jornades. Hi actuaran Sicuta, Quim Ausió, Cesc Sansalvado, Mixtus, Daniel Boga o Sam Ramos.
Nova edició del Verro i la Birra al Boira Baixa
Coincidint amb la Fira del Porc i la Cervesa, el Casal Popular Boira Baixa de Manlleu presenta una nova edició -la 12a- de la Festa del Verro i la Birra, una proposta alternativa a l'esdeveniment oficial farcida d'activitats lúdiques, culturals i reivindicatives.
L'aposta gastronòmica girarà al voltant dels tradicionals entrepans de botifarra i plats elaborats amb diferents parts del porc. També s'oferirà una degustació d'embotits de proximitat i un tast de cerveses artesanes.
La festa es recolza de la música en directe i les actuacions de Borrisol, Tremendu, DJ Lanai, Punkxada, 666 Capille Sixteen i Ca la Naïta.
Tanmateix, enguany el Boira Baixa presenta dos actes nous: el primer Gran Concurs de menjar botifarra i un campionat de botifarra -joc de cartes-.
Des del Casal apunten que tampoc hi faltarà "la reivindicació i la crítica a la microindústria osonenca del porc que contamina el territori, precaritza les treballadores i promou la producció desmesurada de carn". Per a fer-ho visible, el Grup de Defensa del Ter presentarà la campanya que està preparant per fer front al judici que impulsen contra el macroescorxador de Patel.
La celebració de la Festa del Verro i la Birra va néixer l'any 2013 "com a resposta a l'exclusió d'entitats de la Festa del Porc i la Cervesa i al canvi de model promogut per l'Ajuntament des d'aleshores", expliquen des del Boira Baixa: "Apostem per una celebració conscient, reivindicativa i arrelada, alhora que compromesa amb el territori i amb les propostes contraculturals i crítiques".