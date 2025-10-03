Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 3, 4 i 5 d'octubre

El primer cap de setmana d'octubre aterra amb alguns clàssics de l'època. A Berga, serà el cap de setmana més boletaire, gràcies a la BergaBolet i la Festa dels Bolets. A la Pobla de Lillet, celebren la Festa Major del Roser. Al Baix Berguedà, els protagonistes són la poesia i les colònies industrials. I a Bagà, celebren el cap de setmana del trail running amb l'Ultra Pirineu.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 3, 4 i 5 d'octubre.
Bergacomercial ho té tot a punt per viure un any més la BergaBolet, el certamen de tardor que transforma l’eix del carrer Major en un espai expositiu protagonitzat per la gastronomia, l’art, la cultura i l’oci. Serà el 4 d’octubre, amb un programa que inclou les 50es Jornades Micològiques del Berguedà, la V Fira d'artesania i la III Fira de Vins Naturals, a més d'activitats particulars destacades com el CuinetesClub, el showcooking d'Eduard Finestres o la passejada de la Bauma dels Encantats amb els Entrompats. Ara bé, el plat fort és el 9è Concurs de Tapes del Bolet, que a partir de les 20.00 hores servirà les propostes de 24 restaurants. El programa al detall.
Bagà es converteix en "la capital mundial del trail running" amb motiu de la celebració de la Salomon Ultra Pirineu. Uns 4.000 corredors provinents de 60 països participaran en les quatre proves previstes entre el 3 i 5 d'octubre: Ultra Pirineu, Marató Pirineu, Mitja Pirineu i Nit Pirineu KV. A més, també hi haurà una categoria pels més menuts, la Pirineu XS. Si voleu assistir-hi com a públic, consulteu les recomanacions pràctiques que fa l’organització.
La Pobla de Lillet celebra aquest cap de setmana la Festa Major del Roser. La celebració inclou música en directe, àpats populars i balls, en una un programa que es desplega entre dissabte i dilluns. Així, algun dels actes destacats són la lectura del pregó a càrrec de Montserrat Subirana, la 29a Pujada Ciclista a Falgars, el Bramabars, la Nit de concerts, les sardanes amb la Cobla Pirineu, el Ball de Gala i el Sopar de Tornaboda. L'agenda completa.
Acte inaugural del curs 25-26 al Conservatori de Música dels Pirineus
El Conservatori de música dels Pirineus celebra aquest divendres l'acte inaugural del curs acadèmic 2025-2026. La cita s'aprofita per commemorar el desè aniversari de la creació del centre. D'aquesta manera, la vetllada arrencarà amb Converses, un espai de xerrades conduït per Dani Perona on es parlarà del passat, present i futur del Conservatori. Tot seguit, es farà entrega del premi Protagonistes del demà 2024-2025 atorgat pel Rotary Club del Berguedà. Serà al Pavelló de Suècia, a partir de les 19.30 hores.
Es preveu que aquest 2025 sigui "un bon any de producció de bolets", i per tant, els paradistes del Mercat del Bolet de Cal Rosal són optimistes amb la temporada d’enguany. Des del 10 de setembre i fins al novembre -en funció de com avanci la campanya- la Porta del Comerç del nucli acull diàriament una selecció de parades on comprar tota mena de bolets, a més d’altres productes de proximitat com mel, formatge o embotits.
XI Festival de Poesia de Gironella
Recital inaugural del Festival de Poesia de Gironella. A càrec de Jaume Pont, Roser Bastida i Tomàs Arias, acompanyats per l’actuació musical de Joan Ribera. Serà a l’Espai Santa Eulàlia, el 3 d’octubre a les 20.00 hores.
XIII Jornades de les Colònies Industrials
Aquest mes d’octubre tenen lloc les XIII Jornades de les Colònies Industrials, un programa d’accions organitzades pel Museu de la Colònia Vidal i l’Associació d’Amics de les Colònies Industrials de l’Alt Llobregat amb el suport de l’Ajuntament de Puig-reig i la Diputació de Barcelona. La primera activitat serà el 4 d'octubre i consisteix en la descoberta del jardí-bosquet de Cal Pons. A partir de les 17.00 hores, es posarà en marxa el recorregut des de l’església de Sant Josep de Cal Pons, gaudint d'un passeig amb les explicacions del botànic Joan Guitart, la historiadora Rosa Serra i del president de l’Associació de Veïns de Cal Pons, Jaume Serra. El programa.
XVIII Mercat d’artesans de Vallcebre
Aquest dissabte el Parc dels Roures de Vallcebre acull el 18è Mercat d'Artesans. Romandrà obert entre les 09.00 i les 16.00 hores, disposant de parades amb productes d'artesans locals, comarcals, i d'arreu. S’hi podran trobar peces fetes de fusta, teixits, bijuteria, formatges, aromàtics, embotits, ungüents, i tot tipus de productes artesans.
La brama del cérvol al Cadí-Moixeró
La brama és un fenòmen que es dona a la tardor, moment de l’any que els cérvols entren en època de zel. Els mascles produeixen un so gutural que rep el nom de brama i que resulta en una experiència única del medi natural. Per tal d’oferir una vivència de qualitat i respectant l’animal i el seu entorn, la Reserva Nacional de Caça del Cadí i el parc natural del Cadí-Moixerò faciliten un servei d’acompanyament a l’escolta gratuït, durant el setembre i l’octubre. En concret, s'habiliten tres punts d’escolta: al Xalet de Coll de Pal, Comaoriola i Castellar de n'Hug, on hi haurà l’assistència d’especialistes que aportaran contingut i posaran a disposició prismàtics i telescopis. Per participar-hi, cal fer reserva prèvia.
Festa Major de Cal Pons
Cal Pons viu un cap de setmana intens de Festa Major amb propostes culturals, naturals i de germanor. El dissabte, es podrà visitar el local del grup ocellaire i també hi haurà una ruta guiada al centre d’interpretació de l’església de Sant Josep. També s’hi inclou la visita guiada pel jardí i bosquet de les Jornades de les Colònies Industrials. El diumenge, hi haurà la missa cantada pel cor parroquial i la tradicional plantada de l’arbre, que enllaçarà amb la trobada de nans i gegants infantils i el Ball de Cascavells. Al migdia, tindrà lloc el dinar de germanor, que clourà amb la sobretaula musical a càrrec de l’escola de música de Puig-reig.
El primer diumenge d’octubre, Berga i Castellar del Riu es converteixen en l’epicentre boletaire del Berguedà. La Penya Boletaire de Berga arrenca el dia ben d’hora, amb la celebració del tradicional Concurs de Boletaires al Pla de Puigventós. Com és habitual, el certamen constarà de tres categories: Rovellons, Llenegues negres i El rovelló de més pes. A més, en el marc d’aquesta cita també es duran a terme l’esmorzar popular, el Concurs Infantil de Boletaires i l’entrega dels premis Boletaires d’honor. A la tarda, l’activitat es trasllada a la plaça de la Creu, on s’hi farà una ballada de sardanes que culminarà amb la crema de la falla.
«Las delicias del jardín»
Fermín és un reconegut pintor abstracte que està en plena crisi personal i econòmica, a més d’amagar un tremolor a la mà que li dificulta per seguir pintant. Per aquesta raó en un primer moment rebutja la proposta de la seva galerista i exdona Pepa per presentar-se a un concurs milionari i versionar el tríptic del Bosco: El jardí de les delícies. Però dos esdeveniments us faran canviar d’opinió. El primer, la notificació d’embargament sobre els comptes i targetes bancàries. El segon, l’aparició del seu fill Pau, pintor com ell, encara que figuratiu, que arriba d’un viatge a l’Índia. Pare i fill hauran d’oblidar les diferències artístiques i personals per realitzar junts una versió moderna de l’obra mestra d’El Bosco. Aquesta és la sinopsi de Las delicias del jardín, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge a les 18.00 hores i el dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.