El Concurs de Tapes de la BergaBolet reconeixerà enguany dues propostes: una de dolça i la salada

Berga dona la benvinguda al mes d'octubre amb un cap de setmana protagonitzat pels bolets. Després que la Penya Boletaire de Berga avancés l'agenda prevista pel Concurs de Boletaires i la Festa dels Bolets, aquest dimecres ha estat Bergacomercial qui ha convidat els berguedans a participar en la BergaBolet, la cita que uneix gastronomia, art, cultura i oci a l'eix del carrer Major. Tindrà lloc aquest dissabte, 4 d'octubre, i torna a situar el Concurs de Tapes del Bolet com a "plat fort" de la vetllada, enguany premiant la millor tapa dolça i la millor tapa salada.
Tal com ha detallat la presidenta de Bergacomercial, Sandra Subirana, la BergaBolet torna a ser un exemple de la confluència entre diferents agents de la ciutat. D'una banda, l'agenda integra les 50es Jornades Micològiques del Berguedà, un espai a la plaça de les Fonts que permet aprofundir sobre el coneixement dels bolets, per exemple, amb les xerrades que oferirà l'ecòleg Daniel Siscart. I també se'n podrà comprar, de bolets: a les parades que se situaran a la placeta Ciutat i a la de les Fonts.
Dues altres places que destaquen per la seva oferta són la de Sant Pere i Doctor Saló, que quedaran unides per la V Fira d'artesania impulsada per Berguedart. A més de les parades, la mostra inclou tallers sis tallers pràctics en diferents disciplines. Així mateix, l'art també s'explora en el taller d'sketching a l'aquarel·la a càrrec de Lluís Bruguera (09.30 hores), que després d'arrencar a la plaça del Forn recorrerà la ciutat buscant racons per plasmar als quaderns dels participants.
Com que la jornada està pensada per a totes les edats, el públic infantil també té a l'abast propostes concretes. S'oferirà el pintacares d'Eve Garcia (de 17.00 a 19.00 hores), un taller d'il·lustració amb Bernadette Cuxart (d'11.00 a 13.00 hores) i un altre de ceràmica a càrrec de Glòriaipau (d'11.00 a 13.00 hores). A més, l'obertura de l'esdeveniment s'ha tornat a encarregar a la Bauma dels Encantats, que farà la ja tradicional passejada amb comparseria ambientada per la música dels Entrompats Band (a partir de les 11.00 hores).
La gastronomia, l'estrella del certamen
Ara bé, si hi ha un àmbit que brilli en el marc de la BergaBolet és el de la gastronomia, apreciable al llarg del dia i amb el gran colofó del Concurs de Tapes del Bolet. Començaran els més menuts, amb el Cuinetes Club, el taller de cuina per a infants. Es desenvoluparà en dos torns, a les 11.00 i les 12.00 hores, a la plaça de les Fonts (cal reservar plaça prèviament al telèfon 661 349 703).
A partir de les 12.00 hores, un altre punt imperdible per acontentar el paladar serà la plaça Maragall, arrencant amb el showcooking d'Eduard Finestres, el xef del Corpus. L'acompanyarà Pili Martin, del Celler Bàrbara Forés de Gandesa, a càrrec del maridatge. A les 14.00 hores, el mateix restaurant servirà un dinar d'arròs de bolets o de muntanya amb bolets (racions a 6 euros), mateixa hora que obrirà portes la III Fira de Vins Naturals, en el marc d'aquesta plaça.
Tota l'oferta esdevé el complement indispensable de la gran cita de tardor de Bergacomercial: el 9è Concurs de Tapes del Bolet. Segons Subirana, aquest 2025 creix el nombre de restaurants participants. En seran 24, repartits des de l'inici de la plaça de les Fonts i fins al capdavall de la plaça Doctor Saló, i que serviran platets a partir de les 20.00 hores. "El concurs lluirà més que els darrers anys perquè enguany arriba que estem embafats de bolets", ha albirat la responsable de La Barana, Sílvia Culell.
Culell ha reivindicat que l'èxit de propostes com la de la BergaBolet demostren que "els bolets no només són patrimoni de la restauració, sinó que també ho poden ser del comerç, dels clients, dels boletaires, de les empreses que s'hi dediquen o dels cistellers". En paral·lel, ha emfatitzat que jornades com la del dissabte demostren que Berga ha esdevingut "la capital del bolet", fent realitat "la voluntat, esforç i diners invertits per aconseguir-ho de moltes persones, al llarg dels anys".
Amb tot, el format presenta dues novetats principals. En primer lloc, es donaran dos primers premis, que reconeixeran respectivament la millor tapa dolça i la millor tapa salada. Ambdós estan dotats amb un premi econòmic de 300 euros. Aquest canvi s'ha empès "tenint en compte l'opinió dels cuiners experts que ens han ajudat en edicions anteriors", ha argumentat la presidenta. D'altra banda, l'organització ha pactat amb els participants un increment del preu per unitat: cada tapa concursant costarà 4 euros, atenent l'augment general del cost del cistell. L'organització estima que es vendran entre 12.000 i 14.000 tapes. Trobareu el programa complet aquí.