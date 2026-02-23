Queixes per l'espanyolització dels cartells a les carreteres

Alguns usuaris de les xarxes socials s'han queixat els darrers mesos de l'espanyolització d'alguns cartells i indicacions a les autopistes i carreteres de Catalunya. El passat mes d'agost, un usuari es queixava que, a Reus, ja no hi tenien un aeroport sinó "un 'aeropuerto'" perquè s'havien col·locat tres cartells consecutius a l'AP-7 que només ho indicaven en castellà.
Les queixes s'han repetit en altres punts del país com la Vall d'Aran, on s'han reportat casos de senyals normals i lluminosos que estaven només en castellà en carreteres convencionals. Això també s'ha donat amb topònims de llocs que han estat espanyolitzats com ara "Alicante" o "Girona sud/sur" i en altres rètols d'advertència com "atención" o "línea discontinua solo indica eje".
L'explicació, segons apunten alguns usuaris, està al Reial decret 465/2025, publicat al BOE el 17 de juny del 2025, que modifica el Reglament General de Circulació per imposar l'ús obligatori del castellà en tots els senyals de vies públiques. En concret, el text, que ha consultat NacióDigital, diu que les indicacions escrites que s'incloguin o acompanyin els panells de senyalització de les vies públiques, i inscripcions, figuraran en idioma castellà i, a més, en la llengua oficial de la comunitat autònoma reconeguda al respectiu estatut d'autonomia, quan el senyal estigui ubicat "a l'àmbit territorial de la comunitat esmentada".
D'altra banda, el document diu que els nuclis de població i altres topònims seran designats en la seva "denominació oficial". No obstant això, també es reserven la possibilitat d'incloure-ho en castellà "quan sigui necessari a efectes d'identificació".