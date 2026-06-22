Quinze quilòmetres de cues a l'AP-7 per un accident a Montcada i Reixac

Quinze quilòmetres de retencions a l'AP-7 a causa d'un accident a l'altura de Montcada i Reixac. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha provocat algunes cues a una de les principals vies del país. Les retencions afecten als dos sentits de la via, amb major intensitat en sentit Barcelona, on s'ha produït l'accident.
En concret, d'acord amb les darreres dades, entre el punt quilomètric 145,5 i el 136 en direcció a la capital catalana, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, s'acumulen gairebé deu quilòmetres de retencions. Per altra banda, entre Barberà del Vallès i Sant Cugat, en direcció Girona, s'acumulen sis quilòmetres de cues. En direcció cap a la capital catalana se circula amb dos carrils oberts, mentre que en direcció Girona un carril ha quedat tallat.
Les retencions, malgrat que en menor intensitat, també afecten l'A-2, on se circula amb un carril tallat entre Cornellà i el Prat de Llobregat. Les cues freguen els dos quilòmetres en aquesta via, segons indiquen des de Trànsit. També hi ha prop de quinze quilòmetres de cues al Nus de la Trinitat, amb el gruix majoritari de l'afectació dins de Barcelona.
Les afectacions de trànsit per Sant Joan
En una atenció als periodistes per explicar el dispositiu conjunt de Trànsit i Mossos d’Esquadra amb motiu de la festivitat de Sant Joan, el director del SCT, Ramon Lamiel, ha indicat que per la revetlla, dimarts, es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles a la C‑32 i la C‑31 sud; a la B‑23 i a l’AP‑7 fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Altres mesures que s’aplicaran per la revetlla són les restriccions per als vehicles pesants a l’AP-7 entre Maçanet de la Selva i l’Hospitalet de l’Infant, dimarts a la tarda.
Dimecres, els camions no podran circular pel carril dret ni fer avançaments, a l’AP-7 entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès, en ambdós sentits. També s’habilitaran carrils addicionals en sentit contrari a l’habitual per augmentar la capacitat viària a l’AP-7 nord i sud i també a la C-32 al Maresme. Les mesures es reforçaran amb radars en línia per al control de velocitat i amb panells de senyalització i informació. Durant tot el període festiu, hi haurà vols de control i d’inspecció viària des de l’helicòpter de Trànsit.