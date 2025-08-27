Recollida de firmes contra els canvis urbanístics per donar llum verda al Museu Thyssen a Barcelona

La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) ha iniciat un procés de recollida de firmes contra el projecte per l’ampliació que suposarà la instal·lació del Museu Carmen Thyssen en l’edifici que albergava l’antic cinema Comèdia, el Palau Marcet, a la cruïlla de passeig de Gràcia amb Gran Via de la capital catalana. En el manifest presentat per la FAVB, s'exposen les raons econòmiques i urbanístiques per les quals el front veïnal rebutja l'obra. Per “l’emplaçament, la inexistència d’una política cultural coherent i de proximitat o la modificació a la carta de la fitxa del Catàleg del patrimoni”, assenyalen, “La proposta mutila totalment l’antic palau”.
El Palau Marcet està catalogat com a bé cultural d’interès local i, malgrat que el projecte preveu preservar les façanes actuals, la iniciativa inclou una remunta que elevaria la volumetria de l'actual edifici fins a les 10 plantes al tram de la Gran Via, i les 7 plantes en el cas del tram del passeig de Gràcia. La FAVB alerta que s’ha modificat “a la carta” el Pla General Metropolità (PGM) i la fitxa de patrimoni del palau, i qualifica d’“excessiu” el sostre edificable que especifica l’Ajuntament. “Vulnera dos preceptes urbanístics”, afirmen, tant en alçada com en profunditat, i amb un “objectiu final de permetre una operació immobiliària especulativa”.
En el manifest també declaren que el color blanc que es preveu per la façana contrasta amb l’entorn cromàtic de l’Eixample i, per tant, “no respecta la Carta de Color”. A més, la FAVB recalca que es tracta d’una àrea “densament afectada pel turisme, la gentrificació i els conflictes de convivència” i asseguren que aquest grau de saturació no millorarà, "tenint en compte que els promotors del museu volen aconseguir 1.000.000 visitants a l’any".
El front veïnal apunta la “involució” del departament municipal de Patrimoni i es remet a casos precedents de projectes urbanístics amb interessos privats i oposició ciutadana que han acabat als jutjats com l'illa Sandoz, l'Hotel del Palau, la Masia de Can Planes, la Casa Muley Afid, la Rotonda o Can Raventós, més recentment. Per tot plegat, l’Ajuntament ha aclarit, de moment, només s’ha aprovat la volumetria de l’edifici, però que les imatges difoses no mostren com serà el projecte arquitectònic del palau, encara per definir.