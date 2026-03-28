Restablerta la circulació a l’R11 després que divendres quedés interrompuda per la caiguda d’un arbre sobre un tren

La circulació ferroviària ha quedat restablerta a l'R11 després que divendres a la tarda quedés interrompuda per la caiguda d'un arbre sobre un tren, que no va provocar ferits. Renfe va gestionar servei alternatiu per carretera entre les estacions de Flaçà i Figueres. 165 passatgers van ser evacuats del tren afectat, que va quedar aturat a la via després que li caigués a sobre un arbre al pas per Sant Jordi Desvalls (Gironès).

Els Bombers hi van enviar set dotacions, que van evacuar el passatge amb la col·laboració dels Mossos fins a la carretera de Gaüses, on van ser recollits per autobusos habilitats per Renfe. L'arbre va provocar danys a la catenària i a l'estructura del comboi.