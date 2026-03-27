Un tren de l'R11 de Rodalies xoca contra un arbre a Sant Jordi Desvalls

Nou incident a Rodalies. Un tren de la línia R11, que connecta la capital catalana amb Figueres, ha xocat aquest divendres a la tarda amb un arbre que ha caigut a les vies en el seu pas per Sant Jordi Desvalls. Segons indiquen des de Protecció Civil en una publicació a les xarxes socials, no hi ha hagut cap persona ferida a causa de l'incident i els serveis d'emergència ja treballen per evacuar tots els passatgers que circulaven en el tren. Els operaris també treballen per recuperar la normalitat al servei. La incidència ha obligat a tallar la línia entre Flaçà i Figueres, tram que es cobrirà amb el servei alternatiu per carretera fins que es resolgui.
Posem en alerta el pla #FERROCAT: un tren amb passatgers ha xocat contra un arbre caigut a la R11 @rodalies a Sant Jordi Desvalls (Gironès). No hi ha ferits. S'han d'evacuar les persones que estan dins el tren. Serveis d'emergències treballant-hi.#AlertaCat #ProteccióCivil pic.twitter.com/FLu7E5Lmoo
Protecció Civil ha posat en prealerta el pla d'emergències Ferrocat arran d'aquesta incidència. Pel que fal al restabliment de la línia, tècnics de Renfe i d'Adif s'han desplaçat a l'indret per valorar afectacions i dur a terme les reparacions pertinents. De moment no hi ha previsió de represa del servei. A més hi ha un servei Avant especial amb sortida de Barcelona Sants a les 17.30 h amb aturades a Girona, a les 18.00 h, i a Figueres Vilafant a les 18.24 h, i un segon comboi del mateix tipus amb sortida de Figueres Vilafant a les 19.00 h amb aturades a Girona a les 19.16 h i a Barcelona Sants a les 19.52 h.
Setmana d'incidències a l'R11
La línia R11 ha estat motiu de diverses incidències al llarg de la setmana. Aquest mateix dijous, un problema a la senyalització a l'estació de Llançà, unes de les primeres del trajecte -si es parteix de Figueres-, va deixar la línia sense funcionament durant hores. De fet, durant bona part del matí només es va poder circular per via única en aquesta línia, ja que l'altra via va quedar desactivada a causa dels problemes de senyalització. Durant aquell període també es va oferir transport per carretera per a les persones afectades per les incidències a Rodalies.