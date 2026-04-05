Retards a l'R1 i l'R4 per una incidència a la infraestructura entre l'Hospitalet i Barcelona Sants

Els trens de l'R1 i l'R4 de Rodalies acumulen retards aquest diumenge al matí per una incidència a la infraestructura entre les estacions de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona Sants, segons ha informat Renfe. De fet, els trens de l'R1 inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Sants i els viatgers han d'agafar la línia R4 per fer el tram fins a l'Hospitalet. D'altra banda, el servei alternatiu per carretera de l'R8 entre Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat s'amplia aquest diumenge fins a Mollet Sant Fost. Renfe informa que es tracta d'una incidència derivada de causes operatives i que l'afectació serà entre les 11 i les 16 hores. Els viatgers disposen de la línia R2 per realitzar el tram Mollet Sant Fost - Granollers Centre.\r\n