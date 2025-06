Retencions a l'AP-7 per un accident en plena operació tornada del pont de la segona Pasqua

El cap de setmana llarg de la segona Pasqua s'acaba i el Servei Català de Trànsit preveu que fins a 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest dilluns a la tarda. De fet, l'operació tornada ha començat a les 12 h del migdia i s'han posat en marxa diverses mesures per facilitar el retorn cap a la capital catalana, principalment.

S'han habilitat carrils addicionals en diverses vies

en diverses vies Hi ha restriccions a camions a l'AP-7 en sentit Barcelona des de Maçanet de la Selva (Girona) fins a Banyeres del Penedès (Tarragona) de 17 ha 22 h

Retencions a l'AP-7 per un accident

Un accident entre dos cotxes a l'AP-7 ja ha causat les primeres retencions a la via en plena operació tornada. En concret, l'accident s'ha produït a Gelida (Alt Penedès) en direcció Barcelona i s'ha hagut de tallar el carril esquerre. Ara mateix hi ha al voltant de quatre quilòmetres de congestió en aquest punt.

Què se celebra per la segona Pasqua i on és festa?

La segona Pasqua, també coneguda com a Pasqua Granada, és una festivitat que s'estén a molts municipis de Catalunya, entre els quals Barcelona. una festivitat d'origen religiós que encara es manté com a festiu local en diversos municipis catalans. Ara bé, no és un festiu obligatori arreu: depèn de cada ajuntament decidir si aquesta data forma part del seu calendari laboral festiu.