Revolta Pagesa fa costat a les manifestacions per Rodalies però no s'hi suma per «precaució»

Els tractors de Revolta Pagesa no se sumaran a les manifestacions de Rodalies d'aquest dissabte al centre de Barcelona per "precaució". "S'ha valorat i hi havia voluntat d'anar-hi a donar suport. Però hem cregut que barrejar tractors al mig de tanta gent pot ser un risc innecessari", ha apuntat el portaveu del Gremi de la Pagesia, Jordi Ginabreda. "Des d'aquí un missatge de solidaritat i de suport màxim als usuaris de Rodalies. I ens hi sumarem a títol individual", ha continuat Ginabreda
Una cinquantena de pagesos han passat la nit a la Gran Via i tenen previst aixecar la protesta havent dinat. De fet, a primera hora del matí, els serveis municipals de Barcelona ja han començat a retirar el gran hort urbà entre Balmes i plaça Universitat.
"Avui és el dia més pensat per a la gent de Barcelona. Farem una gimcana perquè vinguin les famílies i després donarem suport al mercat de pagès de les Germanetes", ha assenyalat el portaveu del Gremi de la Pagesia, que ha mostrat certa "decepció" amb la manca d'implicació dels barcelonins. "Veníem per apropar el missatge i fer pedagogia, però poca gent es va acostar", ha lamentat Ginabreda, que ha assegurat que mantenen les reivindicacions com el rebuig al tractat del Mercosur, acabar amb l'excessiva burocràcia i una relaxació dels protocols sanitaris, entre d'altres. "L'administració ja sap les problemàtiques, que ens hi hem de posar a treballar i fer-ho ràpid", ha avisat el portaveu del Gremi de la Pagesia Catalana.
"No podem seguir a aquest ritme, ja que no tenim més temps per perdre", ha puntualitzat Ginabreda, que ha reconegut "contactes" amb el Departament d'Agricultura liderat per Òscar Ordeig. "No veníem cap aquí a esperar cap resposta ni cap proposta ferma", ha reflexionat en veu alta el portaveu del Gremi de la Pagesia. "En algunes coses, el Departament sí que s'ha posat les piles, però el nostre dia a dia no és que hagi canviat molt", ha deplorat Ginabreda.
"Tenim la mateixa burocràcia i continuem fent els mateixos papers, traient-nos temps per dedicar-nos a la nostra feina i la nostra passió", ha manifestat el portaveu del Gremi de la Pagesia Catalana. "Més que emprenyats, hi ha un punt de cansament. De picar ferro fred i que l'administració sigui tan lenta per facilitar canvis", ha conclòs Ginabreda.