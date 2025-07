Ensurt al centre de Barcelona. Un local del carrer dels Mercaders ha cremat aquest matí de dimecres i ha generat una filera de fum i "molta mala olor", segons els testimonis. Els Bombers hi estan treballant i un dels agents assegura que "el local que ha calat foc, s'ha comunicat per la claraboia amb l'edifici contigu". Segons ha pogut saber Nació, el local cremat és el restaurant Arcano.

L'incendi ja ha estat controlat, però ha fet que més d'un veí s'emportés un ensurt. Nació ha estat present amb els veïns i han explicat que han escoltat fortes explosions que trencaven vidres, que sortia molt fum del terrat, però que era molt difícil saber on s'originava el fum.

El tram del carrer dels Mercaders on hi ha hagut l'incident està tallat i no hi poden passar vianants. En el taller de fotografia que hi ha a la vora hi ha resguardades 10 persones que esperen per poder sortir i seguir amb un rodatge i hi ha nombrosos turistes curiosos allotjats en els pisos del voltant del restaurant cremat. A hores d'ara els agents han informat que només hi ha hagut danys materials, però, tot i això, s'ha tallat els subministraments del restaurant afectat.

Incendi al carrer dels Mercaders

Ángela Reyes