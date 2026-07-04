Sindicat d'Habitatge impulsa una protesta contra els pisos turístics durant el Tour de França

El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha aprofitat aquest dissabte l'inici del Tour de França a Barcelona per protagonitzar una acció de protesta contra el model turístic. L'entitat ha desplegat dues grans pancartes al carrer Tarragona i a les Fonts de Montjuïc coincidint amb el pas dels ciclistes.\r\n\r\nL'organització denuncia que l'expansió dels pisos turístics, els colivings i els lloguers de temporada "contribueix a l'expulsió de veïns dels seus barris", i posa el focus en els casos del Bloc Tarragona i el Bloc Muntaner, que considera exemples de la pressió immobiliària vinculada al turisme. A banda, el sindicat també ha carregat contra el govern de Jaume Collboni, a qui acusa de "no frenar l'atorgament de llicències turístiques" malgrat el compromís d'eliminar-les el 2028. A més, sosté que els grans esdeveniments internacionals que acull Barcelona "contribueixen a reforçar aquest model turístic" de la ciutat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nCom repercutirà en la gent la celebració del Tour a Barcelona? Pep Martí i Vallverdú\r\n\r\n