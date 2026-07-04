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Sindicat d'Habitatge impulsa una protesta contra els pisos turístics durant el Tour de França

Societat

  • Els ciclistes passen per la Sagrada Família en la primera etapa del Tour Data de publicació: dissabte 04 de juliol del

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Publicat el 04 de juliol de 2026 a les 19:07
Actualitzat el 04 de juliol de 2026 a les 19:08

El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha aprofitat aquest dissabte l'inici del Tour de França a Barcelona per protagonitzar una acció de protesta contra el model turístic. L'entitat ha desplegat dues grans pancartes al carrer Tarragona i a les Fonts de Montjuïc coincidint amb el pas dels ciclistes.

L'organització denuncia que l'expansió dels pisos turístics, els colivings i els lloguers de temporada "contribueix a l'expulsió de veïns dels seus barris", i posa el focus en els casos del Bloc Tarragona i el Bloc Muntaner, que considera exemples de la pressió immobiliària vinculada al turisme. A banda, el sindicat també ha carregat contra el govern de Jaume Collboni, a qui acusa de "no frenar l'atorgament de llicències turístiques" malgrat el compromís d'eliminar-les el 2028. A més, sosté que els grans esdeveniments internacionals que acull Barcelona "contribueixen a reforçar aquest model turístic" de la ciutat.

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