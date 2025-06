Tallada l'R4 en un tram per un incendi

Un incendi forestal entre Sant Esteve Sesrovires i Martorell ha obligat a interrompre la circulació de la línia R4 de Rodalies entre Martorell Central i Sant Sadurní d’Anoia. S’ha demanat el tall de la catenària perquè els bombers puguin treballar amb seguretat i cap a les 6 de la tarda s’ha habilitat transport alternatiu per carretera.

Segons el Servei Català de Trànsit, han rebut l’avís a les 14.08 hores d’un incendi topogràfic a uns 200 metres de l’AP-7, sense afectació a l’autopista. L’incendi afecta una zona de vegetació d’unes 4 hectàrees i hauria afectat alguna barraca.

No consten persones ferides, però segueixen treballant per minimitzar l'afectació. En les flames hi treballen 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Ara per ara, els serveis d'emergències prioritzen la cua i el flanc esquerre, que és per on hi ha més potencial per propagar.

L'incendi de la Segarra obliga a confinar Cervera

La ciutat de Cervera i els municipis de Granyella, la Mora, la Curullada, Tordera i Fonolleres han rebut una alerta a tots els mòbils dels ciutadans en aquestes zones que els ordenava el confinament a casa. El motiu: el fum de l'incendi iniciat a Granyena de Segarra. Els Bombers combaten les flames que afecten unes 247 hectàrees, la majoria agrícoles, però els serveis d'emergències calculen que el foc pot arrasar-ne fins a 400.

Les flames i el fum també afecten la mobilitat de la zona. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha tallat algunes carreteres, com l’autovia A-2 entre Cervera i Tàrrega, un tram de 17 quilòmetres, en els dos sentits, i es fan desviaments cap a l’AP-2 a Soses. També s’ha tallat l'N-IIa a la Granyanella i Cervera i l'L-303, L-311B, i LV-2141 a Cervera.

El dispositiu dels Bombers de la Generalitat és màxim: fins a 200 efectius treballen en les tasques d'extinció. L'avís s’ha rebut quan faltaven tres minuts de dos quarts de dues del migdia, però la situació durant la tarda de dissabte ha empitjorat. L'incendi es propaga ràpidament a través dels camps que estan sense segar.