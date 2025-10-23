Tallen el carrer Balmes de Barcelona per la caiguda d'uns llums de Nadal a causa del vent

Les fortes ventades que amenacen Catalunya han fet caure uns llums de Nadal al carrer Balmes de Barcelona. Tot i que la situació és d’aparent normalitat, la Guàrdia Urbana ha tallat la circulació del trànsit a l’altura del carrer d’Aragó. Preventivament, l’Ajuntament de Barcelona ja ha tancat tots els parcs i jardins públics i Protecció Civil ha activat el pla Ventcat en fase d’alerta.
Els llums d'aquest carrer, que són un conjunt d’esferes, s’han despenjat en el tram que hi ha entre Consell de Cent i Diputació. TMB ja ha informat que, a causa d’aquest incident, diverses línies d’autobusos han quedat afectades.
L'accident amb els llums ha succeït en un dia marcat pel vent. La caiguda de la pressió atmosfèrica ha provocat l'arribada de fortes ventades a tot Catalunya i el Meteocat manté els avisos de perill a 33 comarques fins a les 20:00 hores d'aquest dijous. Els pronòstics apunten que el vent podria superar els 72 quilòmetres per hora de manera generalitzada, tot i que afectarà especialment el litoral i prelitoral central, així com la Catalunya central.
Quan s’encendran els llums de Barcelona?
Barcelona encendrà els llums de Nadal el 22 de novembre, i els mantindrà fins al 6 de gener de 2026. La il·luminació es mantindrà engegada de les 17.30 h fins a la 1 de la matinada de diumenge a dijous; els divendres i dissabtes de les 17.30 h fins a les 2.00 h, i els dies extraordinaris, que són el 24, 25 i 31 de desembre i 5 de gener, de 17.30 h a 2.00 h.