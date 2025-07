TMB expedienta uns vigilants del metro per un «incident» amb uns joves el dia de l'Orgull

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha obert un expedient a l'empresa de seguretat privada per un "incident" entre un grup de vigilants amb un grup de joves a la parada de metro d'Arc de Triomf durant el dia de l'Orgull, segons ha avançat El Periódico.

Els fets van tenir lloc dissabte passat, quan, segons TMB, quatre joves, que tornaven de la desfilada, van entrar per la línia de peatge sense validar títol en presència dels vigilants de seguretat, que ho van impedir. Un cop els joves van adquirir el bitllet i van accedir correctament a les instal·lacions, es va produir un "enfrontament verbal" amb els vigilants, als que van gravar amb els seus mòbils, i que va acabar amb la "intervenció" dels vigilants per expulsar els joves de l'estació.

La versió de les víctimes

Segons denuncien els joves, que s'identifiquen com a part del col·lectiu LGTBIQ+, un dels membres del grup va intentar accedir amb la targeta T-Mobilitat "que ja havia sigut validada prèviament" i, per tant, la màquina no els va deixar accedir. "Una treballadora del metro va revisar la situació i el va autoritzar a passar manualment", expliquen a través d'una carta explicativa. Tot i això, va haver-hi una confrontació verbal que va desencadenar l'ús de "la força física per part de diversos vigilants".

"Alguns integrants del grup van ser empesos, immobilitzats i tirats a terra, i els vigilants els van intentar retirar els mòbils", expliquen els joves, els quals després de l'incident van anar a urgències. En el centre sanitari els van diagnosticar un "esquinç de turmell, dolor agut de coll, esquena i caixa toràcica, a més de rascades i molèstia en tragar".

Denúncia i expedient obert

Seguidament, van presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra exposant la situació i les seqüeles físiques. I davant d'aquests fets, TMB ha obert un expedient per investigar si els vigilants van actuar amb justificació i proporcionalitat.