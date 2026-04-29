Top Manta presenta la segona cursa antiracista a Barcelona pel 13 de juny i estén les marxes a una desena de municipis

La cooperativa de venedors ambulants Top Manta organitza pel 13 de juny la segona cursa antiracista de Barcelona. La marxa del 2026 es farà per la muntanya de Montjuïc, i tindrà un recorregut de 5 quilòmetres: sortirà de l'avinguda Ferrer i Guàrdia, prop de la Font Màgica, pujarà per l'avinguda de l'Estadi fins al Lluís Companys i el Palau Sant Jordi, i baixarà pel carrer dels Jocs Olímpics del 92. L'entitat ha presentat aquest dimecres des de la sala oval del MNAC l'acte, sota el clam "No sobren migrants, sobren racistes". A més, Top Manta estén les marxes populars pel país, i entre el 2026 i el 2027 també se'n faran a Terrassa, Sallent, Salt, Girona, Sabadell, la Garrotxa, Solsona, Vic i Manresa.