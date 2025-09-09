Troben l'urna funerària de Joan de Sagarra i Devesa al mercat dels Encants

Si hi ha un lloc on pots trobar de tot o quasi de tot, aquest és el mercat dels Encants, a Glòries. Aquest mercat acumula objectes de segona, tercera o quarta mà que es revenen per donar-los una nova vida. Són objectes antics que no se sap molt bé d'on surten, potser són coses de què la gent es desfà o objectes que deixen a la brossa de baix de sa casa. En tot cas, als Encants hi ha sempre trossos d'història que només coneix qui sap on buscar.
Aquest és el cas de l'urna funerària del famós periodista i crític teatral Joan de Sagarra i Devesa, que ha circulat en unes imatges de la publicació del perfil d'X d'Albert Velasco, professor d'Història de l'Art. A la publicació es veuen tres imatges d'una petita caixa de fusta elegant que té escrit a la part de sota "Joan de Sagarra i Devesa 8/05/2025", la data en què va morir el cronista barceloní.
L'urna també està marcada amb el segell del cementiri de Barcelona, i per això indica que és l'original i no una còpia. A dins de la caixa no hi estaven les cendres del periodista, segons indica Velasco a la publicació d'X.
Després de la publicació de les imatges al seu perfil d'X, unes imatges que li van arribar i que no va fer ell, Velasco va poder contactar amb la família i han preferit solucionar aquesta situació en privat. De fet, el mateix Velasco ja s'ha encarregat de dur l'urna a "un lloc segur" i tornar-la a casa de la família Sagarra.
Joan de Sagarra i Devesa
Fill de Josep Maria de Sagarra i Mercè Devesa, va ser escriptor, crític i amant del teatre i columnista a diversos mitjans. Va tenir influència a la Barcelona del segle XX creant termes com gauche divine i sent una figura rellevant del món cultural.
L'autor va néixer el 1938 a l'exili, a París. I va criar-se entre la ciutat francesa i Barcelona, però va ser a la capital catalana on va acabar fent vida. Es va casar amb Paulina Àngel Caldeteny, amb qui va tenir el seu fill Josep Maria, i després amb Maria Jesús Ivars. Sagarra era un gran amant de Barcelona i del teatre i la cultura de la ciutat.
Com a cronista, on va desenvolupar gran part de la seva carrera professional, va escriure articles al Tele/Expres d'inicis dels setanta amb un estil literari amb contínues espurnes d'ironia i crítica àcida. El llibre Les rumbes (Llibres de La Vanguardia) és un recull dels seus articles de l'època.
El 2022, amb 84 anys, va deixar d'escriure a La Vanguardia perquè deia que s'havia "fet vell" i era un "anacronisme". Va ser el maig de 2025 quan, als 87 anys, mor deixant rere seu un gran llegat literari.