Troben mel amb viagra no autoritzada en un supermercat de Barcelona

La Guàrdia Civil ha interceptat a Barcelona un carregament de mel amb sildenafil, el principi actiu de la Viagra, provinent del mercat negre des de Tailàndia. La troballa es va produir per casualitat en un establiment comercial que els agents sospitaven que punxava l'electricitat i, durant la investigació, els agents van trobar 246 sobres de Royal Honey, tal com han informat en un comunicat aquest dimarts. Les diverses actuacions han finalitzat amb un imputat per un delicte contra la salut pública.
Tot plegat, després que la Guàrdia Civil obtingués informació sobre un possible frau de fluid elèctric a diferents supermercats de Barcelona, amb 26 establiments implicats. En una d'aquestes inspeccions, van investigar el responsable d'un dels locals per un presumpte delicte i van trobar els sobres de mel amb Viagra sota el taulell.
La Guàrdia Civil va aixecar una acta per infracció de contraban al localitzar i intervenir un total de 160 sobres de mel de la marca Royal Honey, de 15 grams cadascun, fabricats a Tailàndia. Després de la intervenció, els agents van remetre una mostra del producte a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, que va confirmar la presència de sildenafil en la composició, "el consum no controlat del qual pot ocasionar efectes secundaris potencialment greus per a la salut, especialment quan es pren sense supervisió mèdica".
El supermercat va continuar venent els productes
Un cop conegut el resultat, la Guàrdia Civil va intentar localitzar el titular de l'establiment per notificar-li la seva condició d'investigat per un delicte contra la salut pública però, després de no aconseguir contactar-hi, els agents van tornar al local. Allà, van comprovar que el producte seguia a la venda i van trobar 86 sobres exposats més.