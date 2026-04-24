Troben un cadàver a les vies de l'R4 entre Martorell i Hospitalet de Llobregat

La circulació a l'R4 de Rodalies ha estat interrompuda durant aproximadament 30 minuts aquest divendres al matí entre les estacions de Martorell i l'Hospitalet de Llobregat per la troballa d'un cadàver a la zona de les vies entre les estacions de Castellbisbal i Molins de Rei. El tall s'ha produït a petició dels Mossos d'Esquadra, que indiqui que la víctima s'hauria electrocutat. Els agents han retirat el cos i la circulació ha quedat restablerta entre les estacions de Martorell i l’Hospitalet de Llobregat, tot i que amb retards que poden superar els 20 minuts de mitjana fins que es recuperi la freqüència habitual. Per aquest motiu, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat pel tall a l'R4, però l'ha desactivat després que s'hagi restablert la circulació. La investigació policial per esclarir el succés està oberta.\r\n\r\n \r\n