Troben un cos sense signes de violència en una zona boscosa d’Arenys de Mar

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació després que aquest diumenge s’hagi localitzat un cos sense signes de violència al municipi d’Arenys de Mar, en concret en una zona boscosa de la localitat.\r\n\r\nEl cadàver està en avançat estat de descomposició, han explicat els Mossos, que estan a l’espera dels resultats de l’autòpsia. Una primera hipòtesi apunta que podria ser el cos d’un home sense llar que viu en aquesta zona.\r\n\r\nUn altre cos sense signes de violència\r\n\r\nAquest és el segon cos que troben els cossos policials en menys de dos dies, tot i que no són casos relacionats ni s'han trobat en la mateixa zona. Aquest dissabte Salvament Marítim ha rescatat el cos d’un home d'uns 30 o 40 anys sense signes de violència flotant a l’aigua a l’Ametlla de Mar. Estava lligat a un bidó, anava vestit i no portava documentació. La Guàrdia Civil s’ha fet càrrec de les diligències, s’ha decretat secret de sumari i continua la investigació.\r\n