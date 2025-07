🔴❌ A la ronda de Dalt de Barcelona hi ha un carril tallat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat per un #accident. Hi ha retencions des de la Pota nord a Santa Coloma de Gramenet



🔴 També hi ha cua d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs pic.twitter.com/xN3bkMmmyK